حمیدرضا فتاح در گفتگو با خبرنگار مهر، از جابجایی ۱۶ میلیون مرسوله پستی توسط شبکه پستی استان کرمانشاه طی ۹ ماهه سال جاری خبر داد.

وی تعداد مرسوله‌های صادره توسط پست استان را ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار مرسوله عنوان کرد و افزود: طی ۹ ماهه امسال ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار مرسوله وارده داشتیم.

فتاح با اشاره به راه اندازی سیستم همراه نامه در استان با هدف تسریع در فرآیندهای پستی گفت: این سیستم در راستای الکترونیکی کردن فرآیندها صورت گرفته است.

وی همچنین بیان کرد: طی ماه‌های اخیر به جای استفاده از تمبر فیزیکی برای مرسولات ثبتی از بارکدهای الکترونیکی استفاده شده البته این مسئله به معنای حذف تمبر نیست.

مدیر کل پست استان کرمانشاه تصریح کرد: استفاده از بارکدهای الکترونیکی با استفاده از سیستم جامع خدمات پستی صورت می‌گیرد.