  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۴ دی ۱۳۹۵، ۱۸:۴۶

مدیر کل پست استان کرمانشاه خبر داد:

جابجایی ۱۶ میلیون مرسوله پستی توسط شبکه پستی استان کرمانشاه

جابجایی ۱۶ میلیون مرسوله پستی توسط شبکه پستی استان کرمانشاه

کرمانشاه- مدیر کل پست استان کرمانشاه گفت: طی ۹ ماهه امسال ۱۶ میلیون مرسوله پستی توسط مجموعه شبکه پست استان کرمانشاه جابجا شده است.

حمیدرضا فتاح  در گفتگو با خبرنگار مهر، از جابجایی ۱۶ میلیون مرسوله پستی توسط شبکه پستی استان کرمانشاه طی ۹ ماهه سال جاری خبر داد.

وی تعداد مرسوله‌های صادره توسط پست استان را ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار مرسوله عنوان کرد و افزود: طی ۹ ماهه امسال ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار مرسوله وارده داشتیم.

فتاح با اشاره به راه اندازی سیستم همراه نامه در استان با هدف تسریع در فرآیندهای پستی گفت: این سیستم در راستای الکترونیکی کردن فرآیندها صورت گرفته است.

وی همچنین بیان کرد: طی ماه‌های اخیر به جای استفاده از تمبر فیزیکی برای مرسولات ثبتی از بارکدهای الکترونیکی استفاده شده البته این مسئله به معنای حذف تمبر نیست.

مدیر کل پست استان کرمانشاه تصریح کرد: استفاده از بارکدهای الکترونیکی با استفاده از سیستم جامع خدمات پستی صورت می‌گیرد.

کد مطلب 3867968

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها