  1. استانها
  2. کردستان
۱۴ دی ۱۳۹۵، ۱۹:۲۲

رییس پلیس فتا استان کردستان :

جرائم حوزه سایبری امسال درکردستان ۱۰۷ درصد افزایش داشته است

جرائم حوزه سایبری امسال درکردستان ۱۰۷ درصد افزایش داشته است

سنندج- رییس پلیس فتا کردستان عنوان کرد: جرائم حوزه سایبری در این استان از ابتدای امسال تاکنون نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته ۱۰۷ درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، فرامرزشاکری بعد از ظهر امروز در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان در سنندج که یکی از دستورکارهای آن راهکارهای برون رفت از تهدیدات فضای مجازی بود، گفت: جرائم حوزه سایبری با توجه به  رشد تعداد کاربران در حال افزایش است.

وی با اشاره به وجود ۲۹ میلیون کاربر جوان ایرانی در فضای مجازی گفت: ۱۰۷ درصد جرایم حوزه سایبری دراستان از ابتدای امسال تاکنون نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته رشد داشته است.

وی بیان کرد: یکی از دلایل رشد جرائم ناآگاهی کاربران به تهدیدات فضای مجازی  و پایین بودن سطح دانش رسانه های آنها است.

رییس پلیس فتا استان کردستان با اعلام اینکه ۶۵ درصد جرایم سایبری استان در بستر تلگرام اتفاق افتاده است، اضافه کرد: رسالت پلیس فتا تامین امنیت حوزه سایبری است و لذا از ابتدای امسال اقدامات پیشگیرانه ای هم چون حضور کارشناسان ما در مدارس و ارگان های دولتی به منظور اطلاع رسانی بیشتر به مردم انجام شده است.

شاکری با اشاره به اینکه تهدیدات فضای مجازی به دو دسته وی و شبکه های پیام رسان تقسیم شده است، عنوان کرد: در حال حاضر ۸۰ درصد کاربران تلگرام را ایرانی ها تشکیل داده اند و ۱۷۰ هزار کانال فارسی زبان هم در این شبکه پیام رسان ایجاد کردند.

وی با اشاره به اینکه از تعداد کانال مذکور ۱۱ هزار کانال بیش از ۵ هزار نفر عضو دارند، افزود: دشمنان ما با استفاده از این فضا به شیوه های متعدد دینمداری مردم ما را مورد هدف قرار دادند ومدام به موضوعات قومی و مذهبی دامن می زنند.

وی با بیان اینکه در تولید محتوا در فضای مجازی ضعیف عمل شده است، گفت: یکی از راهکارهای برون رفت از تهدیدات فضای مجازی استفاده از شبکه های پیام رسان بومی و محلی است.

رییس پلیس فتا استان کردستان بیان کرد: از دیگر اقداماتی که باید در راستای برون رفت از تهدیدات انجام شود فرهنگ سازی استفاده از فضای مجازی توسط رسانه ها و نهادهایی هم چون آموزش و پرورش است.

شاکری بیان کرد: خوشبختانه سازوکار ساماندهی کانال های تلگرامی که بیش از ۵ هزار نفر عضو دارند فراهم شده است و امیدواریم اداره کل ارشاد  اسلامی کردستان در این راستای اجرای این مهم قاطع و جدی باشد.

کد مطلب 3867970

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها