۲.۵ میلیون خانوار روستایی و عشایری کشور فاقد بیمه است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رستمی روز سه شنبه در دیدار با استاندار قزوین گفت: بر اساس آمار سالهای گذشته جمعیت روستایی کشور بالغ بر ۳۲ میلیون نفر و معادل شش میلیون خانوار روستایی است.

وی افزود:درحال حاضر یک میلیون و ۵۰۰ هزارخانوار روستایی تحت پوشش خدمات صندوق بیمه روستایی و عشایری است که باید برای مابقی برنامه ریزی و اقدام کنیم.

رستمی تصریح کرد: بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار خانوار روستایی فاقد پوشش بیمه هستند که با اجرای طرح فراگیر امیدواریم این افراد را زیر پوشش قرار دهیم.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان، کشاورزان و عشایر کشور تصریح کرد: این صندوق در استان آذربایجان شرقی با پوشش ۴۰ درصدی بیشترین و در سیستان و بلوچستان با ۱۰ درصد کمترین پوشش را دارد.

ضریب پوشش بیمه روستایی استان قزوین ۳۰ درصد

رستمی یادآورشد: در استان قزوین ضریب پوشش بیمه روستاییان ۳۰ درصد است اما از آنجا که استانی برخوردار با ظرفیت های مستعد کشاورزی و صنعتی است می تواند جایگاه خود را ارتقاء بخشد.

وی اضافه کرد: درآمدهای صندوق از محل دریافت حق بیمه و سهم کارفرماست که دولت پرداخت می کئد و ما نیز سهم خود را از محل سود سرمایه گذاری در طرح های اقتصادی تامین می کنیم.

رستمی بیان کرد: امسال با اظهاردرآمد روستاییان سالانه ۴۲۰ هزار تومان دریافت می کنیم در صورتی که اگر بیمه شده فوت کند باید ماهانه ۴۰۰ هزار تومان پرداخت کنیم که ۱۲ برابر حق بیمه شده است.

وی اضافه کرد: در حال حاضر ۳۳ هزار خانوار مستمری بگیر روستایی تحت پوشش صندوق است و امسال قرار است ۳۷ هزار خانوار دیگر به آن اضافه شود.

رستمی با اشاره به نحوه ثبت ‌نام متقاضیان، روستائیان، کشاورزان و عشایر در این صندوق گفت: این افراد توسط کارگزاران از جمله بهیاران، تعاونی‌های روستایی و عشایر در هر شهرستان و استان ثبت‌ نام می‌شوند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر ۳۵۰۰ کارگزار در استان‌های مختلف فرآیند ثبت‌نام ازبیمه‌شدگان صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و روستائیان و عشایر را پیگیری می‌ کنند.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر با اشاره به یکی از مشکلات و نقاط ضعف این صندوق گفت: اطلاع‌رسانی از موضوعاتی است که در این صندوق مغفول مانده و ما مصمم هستیم با استفاده از ظرفیت‌های مختلف اطلاع‌رسانی چهره به چهره، مساجد، ائمه جماعت و رسانه ها و صدا وسیما، روستائیان و کشاورزان را از مزایا و شرایط بیمه اجتماعی روستایی مطلع کنیم.

رستمی بااشاره به مزایای عضویت درصندوق اظهارداشت:مستمری پیری، بازماندگان واز کارافتادگی کلی از جمله مزایای این صندوق است.

رسانه ها مزایای بیمه روستایی را اطلاع رسانی کنند

وی بیان کرد:همچنین ‌هر زن ومردروستایی، عشایری وکشاورزغیر ساکن در روستا که حداقل ۶۵ سال سن، ۱۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد، می‌تواند از مزایای مستمری پیری استفاده کند و حداقل حقوق معادل دو سوم سطح درآمدی انتخاب شده‌ای که درهمان سال حق بیمه مربوط راپرداخت کرده دریافت کند.

رستمی در خصوص مستمری بازماندگان در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان خاطر نشان کرد: افراد واجد شرایط تحت تکفل بیمه‌شده‌ای که در اثر حوادث ناشی از کار فوت کنند با هر میزان سابقه پرداخت حق بیمه مشمول برخورداری از مستمری بازماندگان خواهند شد ضمن اینکه بازماندگان واجد شرایط تحت تکفل بیمه شده متوفی که در اثر بیماری یا حادثه غیر ناشی از کار، طبق مقررات صندوق با دارا بودن حداقل یک سال سابقه بیمه و ۹۰ روز طی سال آخر، مشمول دریافت مستمری است.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر اظهار داشت:‌ هر متقاضی که پس از بیمه شدن در اثر حادثه غیر ناشی از کار یا بیماری به تشخیص کمیسیون‌های پزشکی صندوق، از کار افتاده کلی شناخته شود با داشتن حداقل یکسال سابقه بیمه به شرط آنکه در سال آخر منتهی به شروع بیماری، وقوع حادثه و یا تاریخ از کار افتادگی حق بیمه ۹۰ روز را پرداخت کرده باشد، می‌تواند از مزایای مستمری استفاده کند.