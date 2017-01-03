حاشیه های ادامه دار صالحین/استعفای ترکاشوند و بلاتکلیفی بازیکنان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم صالحین ورامین به عنوان نماینده والیبال این شهرستان در لیگ برتر، حال و روز خوشی ندارد و هر روز از اردوی این تیم خبرهای ناامید کننده ای به گوش می رسد.

پس از آنکه تیم صالحین ورامین در هفته نخست لیگ برتر والیبال به دلیل عدم تعیین تکلیف بدهی های فصل گذشته نتوانست در مقابل پارسه تهران حاضر شود، بسیاری از کارشناسان بر این عقیده بودند که نماینده والیبال ورامین فصل سخت و دشواری را پیش رو دارد.

اگرچه مشکلات مالی صالحین ورامین ادامه پیدا کرد اما این تیم توانست تا پایان نیم فصل نخست، نتایج قابل قبولی را کسب کند اما با شروع دور برگشت لیگ، این تیم وارد حاشیه شد.

از استعفای ترکاشوند تا مربیگری خورخه آرژانتینی

بازیکنان صالحین ورامین به دلیل عدم پرداخت مطالبات خود، در مقابل پارسه تهران حاضر نشدند تا سازمان لیگ تصمیم به اخراج نماینده والیبال ورامین از لیگ برتر بگیرد که پس از رایزنی های متعدد، صالحین ورامین به جدول مسابقات بازگشت.

اخراج تیم صالحین ورامین برای نماینده والیبال این شهرستان گران تمام شد، چرا که برخی از مهره های تأثیرگذار صالحین نظیر امیر حسینی در این فرصت به تیم های دیگر پیوستند.

اگرچه بسیاری از هواداران ورامینی تصور می کردند که با حضور مجدد صالحین ورامین در لیگ برتر، مشکلات مالی این تیم کاهش پیدا کرده است اما این پایان کار نبود و کار به جایی رسید که ترکاشوند سرمربی صالحین در دیدار مقابل شهرداری اراک بر روی نیمکت حاضر نشد تا نماینده والیبال ورامین این مسابقه را با شکست به پایان برساند.

ترکاشوند طی روزهای اخیر در نامه ای خطاب به هواداران ورامین به دلیل عدم تحقق وعده های مسئولان و برخی مشکلات شخصی از ادامه همکاری با تیم صالحین انصراف داده و این امر نماینده والیبال ورامین را وارد حواشی جدیدی کرده است.

تلاش بازیکنان فصل گذشته متین صالحین برای دریافت مطالبات خود

حال پس از انصراف ترکاشوند از هدایت تیم صالحین ورامین، مسئولان این باشگاه سکان مربیگری این تیم بحران زده را به خورخه آرژانتینی سپردند، فردی که سابقه حضور در لیگ های ایتالیا و آرژانتین را دارد.

از طرف دیگر نماینده والیبال ورامین هنوز تکلیف بدهی های فصل گذشته خود را نیز مشخص نکرده و به همین خاطر تعدادی از بازیکنان این تیم به دلیل عدم توجه به درخواست هایشان، تصمیم دارند تا به فدراسیون جهانی شکایت کنند.

مشکلاتی که بر اردوی تیم صالحین ورامین سایه افکنده است

در حالی که تیم صالحین ورامین باید روز چهارشنبه به مصاف یکی از بهترین و پرمهره ترین تیم های والیبال ایران برود، آینده روشنی برای این تیم قابل تصور نیست و همچنان حواشی بر اردوی نماینده والیبال ورامین سایه افکنده است.

هواداران ورامینی همچنان امیدوار هستند که با حل و فصل مشکلات این تیم، صالحین ورامین جواز حضور در مرحله پلی آف را پیدا کند، در حالی که این تیم در طی دیدارهای گذشته خود مقابل حریفانی نظیر شهرداری اراک و تبریز شکست خورده است.

باید منتظر ماند و دید که طی روزهای آینده چه خبرهایی در انتظار نماینده والیبال ورامین است و آیا این تیم می تواند فصل جاری لیگ برتر را با کوله باری از مشکلات به پایان برساند.