تفکیک ترافیک پهنای باندبین المللی ازداخلی تاپایان امسال درکردستان

به گزارش خبرنگار مهر، آزاد حکمت بعد از ظهر امروز در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان در سنندج که یکی از دستورکارهای آن راهکارهای برون رفت از تهدیدات فضای مجازی بود، گفت: کردستان جزو چهار استان نخست کشور است که تا پایان امسال ترافیک پهنای باند بین المللی را از داخلی در آن تفکیک خواهند کرد.

وی عنوان کرد: اقدام مذکور در بحث امنیت اطلاعات بسیار حائز اهمیت است و با این جداسازی شرایط استفاده مردم از سایت های داخلی ایجاد می شود.

وی یکی از مهمترین راهکارهای برون رفت از تهدیدات فضای مجازی را شناخت کامل این فضا خواند و بیان کرد: مهمترین ظرفیت فضای مجازی این است که گردش اطلاعات در آن سریع تر و سهل تر اتفاق می افتد.

مدیرعامل شرکت مخابرات کردستان اضافه کرد: محتوای اطلاعات حرکت مردم به سمت و سوی استفاده نامطلوب یا مطلوب سوق می دهد لذا تفکیک محتوا از بستر باید انجام شود.

حکمت با بیان اینکه نیاز به ایجاد سازمان و نهادی برای تولید محتوا در فضای مجازی است، بیان کرد: فضای مجازی به لحاظ مدیریتی هم چون رسانه های الکترونیک و مکتوب قابل کنترل نیست.

وی اضافه کرد: رسانه های در قبال مطالب منتشر شده مسئولیت دارند و پاسخگو هستند ولی چنین عملکردی در فضای مجازی وجود ندارد.

وی عنوان کرد: اگر قرار سات بخش خصوصی وارد عمل شود نباید بیشترین توجه سرمایه گذاری برروی بستر و زیرساخت ها باشد بلکه باید سرمایه گذاری در تولید محتوا شکل گیرد.

مدیرعامل شرکت مخابرات کردستان عنوان کرد: می طلبد مشوق هایی با توجه به سیاست های اقتصادی کشور برای حضور بخش خصوصی در این حوزه فراهم شود.