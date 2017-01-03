منطقه آزاد سیستان به عنوان یک سوژه مستقل در مجلس بررسی شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عباسعلی سلیمانی ظهر امروز در همایش پاسداشت مقام اولین نماز جمعه سیستان که در مسجد جامع شهر بنجار با حضور مسئولین استانی و شهرستانی، ائمه جمعه ادوار و فعلی سیستان و نیروهای نظامی و انتظامی برگزار شد، اظهار داشت: همایش پاسداشت از این عالم گرانقدر برای بیان خاطره و یاد گذشتگان است.

وی افزود: در پیشینه هر ملتی تاریخی ثبت شده که بیان آن می تواند راهگشای آینده آن منطقه و مردم باشد و مبداء تحول و راهنمای نسل های آینده شود.

امام جمعه زاهدان با بیان اینکه منطقه سیستان حضورش در انقلاب حضوری مردانه بوده، تصریح کرد: در هشت سال دفاع مقدس سیستان به خوبی درخشید و شهدای فراوانی تقدیم نظام اسلامی کرد.

وی ادامه داد: سردار میرحسینی ها از همین منطقه بودند که درخشیدند و منطقه سیستان ریشه های قوی و کهن دارد و نباید تند بادها آن را بلرزاند زیرا سیستان درختی کهن در تاریخ این مرز و بوم‌ است.

وی با اشاره به اینکه بحث منطقه آزاد سیستان را احیاء می کند، تأکید کرد: امیدواریم نمایندگان مجلس به جد احساس تکلیف کنند و مجلس هم‌ با بیداری وآگاهی بیشتر ورود پیدا کند تا مشکلات منطقه سیستان حل شود.

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه نباید سیستان را با یک منطقه کوچک اشتباه گرفت، افزود: منطقه آزاد سیستان باید به عنوان یک سوژه مستقل در مجلس بررسی شود.

عده ای می خواهند منطقه سیستان را به عنوان منطقه از بین رفته معرفی کنند

همچنین هوشنگ ناظری، فرماندار زابل نیز در این جلسه اظهار داشت: اگر در ۱۴۰ سال قبل در منطقه سیستان نماز جمعه‌ برگزار شده است نشان دهنده این‌ است که سطح مردم وارزش مردم نسبت به این فریضه و انجام واجبات چقدر زیاد بوده است.

وی افزود: متاسفانه درشرایطی هستیم که عده ای می خواهند منطقه سیستان را به عنوان منطقه از بین رفته معرفی کنند.

وی با اشاره به اینکه در چند سال اخیر دولت درتنگنای مالی قرار گرفته است، افزود: با توجه به تمام مشکلات پروژه های سنگین و بزرگی در سطح منطقه شروع شده و خواهد شد که اینها در واقع چشم انداز روشنی را برای منطقه سیستان به ارمغان خواهند آورد.

هدف ما معطوف کردن ذهن مسئولان است

همچنین در ادامه این جلسه حجت الاسلام محمود پارسا امام جمعه شهر بنجار خاطر نشان کرد: هدف ما از برگزاری چنین همایش هایی این است که ذهن مسئولان را به منطقه سیستان با این همه قدمت وافتخاری که دارد معطوف کنیم.

وی با اشاره به اینکه آیا بعد از ۱۸ سال خشکسالی نباید مردم کوچ کنند، افزود: اگر می خواهیم که مردم از سیستان نروند باید بازارچه مرزی و منطقه آزاد احیاء شود تا با کوچ مردم مواجه نشویم.

امام جمعه بنجار در ادامه بیان کرد: منطقه دارالولایه سیستان سرزمین اولین هاست کسانی که بعد از حادثه عاشورا اولین گروهی بودند که برای قیام با امام حسین(ع) به سمت کربلا حرکت کردند که این ها برای سیستان افتخار وارزش است.