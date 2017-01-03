دولت در مدیریت خانه احزاب یزد ورود نخواهد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی عصر امروز در جلسه ای با اعضای تشکل‌های سیاسی و احزاب استان یزد اظهار داشت: موضوع راه اندازی خانه احزاب از چندی پیش در دستور کار و مورد پیگیری قرار گرفته است.

وی بیان کرد: یکی از ضرورت‌های بهره مندی استان یزد از خانه احزاب، فضایی برای فعالیت تشکل‌های سیاسی بود که این فضا تامین شده و به زودی در اختیار تشکل‌ها قرار خواهد گرفت.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد با تاکید بر لزوم مشارکت و همیاری احزاب و تشکل‌ها در مدیریت این خانه تاکید کرد: ترجیح دولت، عدم ورود در این بخش است زیرا معتقدیم احزاب می توانند با مشارکت و همراهی یکدیگر این خانه را به درستی مدیریت کنند.

طالبی تاکید کرد: می توانیم نحوه مدیریت خانه احزاب را مورد بررسی قرار دهیم و برای جلوگیری از مشکلات و اختلافات احتمالی، یک ساز و کار مناسب برای آن در نظر بگیریم.

وی بیان داشت: لازم است یک هیئت مدیره برای اداره خانه احزاب شکل بگیرد و این مرکز فعالیت خود را هرچه سریعتر در آستانه انتخابات آغاز کند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد عنوان کرد: احزاب و تشکل‌های سیاسی می توانند با راه اندازی خانه احزاب، روند فعالیت های حزبی و سیاسی را در سطح استان بهبود ببخشند.