به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س)، آیت الله سید محمد سعیدی در دیدار جمعی از مربیان و اساتید موسسه فرهنگی قرآنی کریمه اهل بیت(ع) گفت: شکی نیست که از بدو ظهور اسلام تا امروز آنچه که بلندگوی اسلام از حیث محتوا به حساب می‌آید قرآن کریم است و محور دین اسلام نیز این کتاب آسمانی بوده است.

وی افزود: باید یک تحقیق جامعی نسبت به شیوه نبی گرامی اسلام(ص) در خصوص تبلیغات و فعالیت‌های قرآنی انجام شود و مورد بررسی قرار بگیرد که حضرت چگونه اینگونه فعالیت‌ها را انجام می‌دادند.

امام جمعه قم افزود: در مقاطع مختلفی پیامبر(ص)، به عنوان مبلغ قرآنی فعالیت داشتند و افراد را به عنوان معلم قرآن به مناطق مختلف اعزام می‌کردند.

آیت الله سعیدی اظهار داشت: باید شیوه‌های رفتاری نبی گرامی اسلام(ص) در تبلیغات قرآنی استخراج و بر اساس‌ همان شیوه‌ها فعالیت‌های قرآنی انجام شود.

وی در ادامه گفت: شیوه تبلیغ حق از طریق قرآن خیلی مهم و با ارزش است و شیوه‌شناسی رفتار دشمنان نیز در مقابله با این تبلیغات حق باید مورد توجه جدی واقع شود.

تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) اظهار داشت: رسالت سنگینی در خصوص فعالیت‌های قرآنی و فرهنگی وجود دارد و باید هوشیار بود که دشمنانی امثال وهابیت و تکفیری‌ها نتوانند از این کتاب آسمانی سوء استفاده کنند.