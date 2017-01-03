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۱۴ دی ۱۳۹۵، ۱۹:۰۸

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی چهارمحال و بختیاری:

۲۵ میلیارد ریال توسط مراکز نیکوکاری چهارمحال وبختیاری جمع آوری شد

۲۵ میلیارد ریال توسط مراکز نیکوکاری چهارمحال وبختیاری جمع آوری شد

شهرکرد- مدیرکل کمیته امداد امام خمینی چهارمحال و بختیاری گفت: از ابتدای سال تا پایان آذرماه ۲۵ میلیارد ریال کمک های مردمی توسط مراکز نیکوکاری چهارمحال وبختیاری جمع آوری شد.

علی ملکپور در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت ۳۳ مرکز نیکوکاری در چهارمحال و بختیاری، عنوان کرد: مردم استان چهارمحال و بختیاری از طریق این مراکز نیکوکاری ۲۵ میلیارد ریال کمک کردند.

وی عنوان کرد: بیشترین مبالغ در مراکز نیکوکاری شهر فرخشهر، مسجد جامع شهرکرد، شهر طاقانک، شهر نافچ و هفشجان استان چهارمحال و بختیاری جمع آوری شده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: مراکز نیکوکاری از بازوان اصلی کمیته امداد در جمع آوری کمک های مردم و شناسایی نیازمندان هستند.

کد مطلب 3867988

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