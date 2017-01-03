به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل استانداری کرمانشاه؛ امیر خسروانی اظهار داشت: چهره واقعی جامعه روستایی استان کرمانشاه در دومین نمایشگاه ملی توانمندی های روستاییان، به کشور معرفی خواهد شد.

خسروانی بیان کرد: این نمایشگاه از ۱۵ دی ماه لغایت ۱۸ دی ماه به مدت ۴ روز در محل دائمی نمایشگاه های تهران دایر است.

وی به اهداف برگزاری این نمایشگاه اشاره کرد و ادامه داد: ارائه تصویری گویا از فرهنگ روستاها به عنوان خاستگاه اصلی فرهنگ ملی، تبیین نقش روستاییان در تحقق اقتصاد مقاومتی و شکوفایی اقتصاد ملی، تقویت روحیه خودباوری و خوداتکایی در میان روستاییان، معرفی قابلیت ها و ظرفیت های متعدد و متنوع در مناطق روستایی و تلاش برای ارج نهادن به آداب، سنن و فرهنگ اصیل روستاییان از مهمترین اهداف برگزاری این نمایشگاه است.

خسروانی تصریح کرد: نمایندگان جامعه روستایی استان در این نمایشگاه با برپایی غرفه هایی بارزترین محصولات، صنایع دستی و قابلیت های روستاییان استان شامل فرش، گلیم، سازهای سنتی، جاجیم، گیوه و محصولات ارگانیک روستایی استان مانند روغن حیوانی، رب انار، سقز محلی و عسل را برای نمایش و فروش در معرض دید علاقمندان و بازدید کنندگان قرار می‌دهند.