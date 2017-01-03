به گزارش خبرنگار مهر، در این بازی که عصر امروز سه شنبه در استادیوم تختی اردبیل برگزار شد، تیم فوتبال آبی‌پوشان اردبیل توانست بازی باخته را با پیروزی عوض کرده و سه امتیاز حساس را در خانه نگه دارد.

تیم اردبیلی که به دلیل مشکلات مدیریتی و مالی و بازی های ضعیف چندین هفته اخیر را با شکست پشت سر گذاشته بود، در این بازی توانست بازی یک بر صفر باخته را در نیمه دوم با دو گل عوض کرده و به پیروزی ارزشمند بعد از هشت هفته دست یابد.

تیم شهرداری ماهشهر که به دلیل رقابت در بالای جدول به برد نیاز داشت، در این بازی هجومی ظاهر شد و از ابتدا به دنبال گل و پیروزی در این دیدار خارج از خانه بود، حملات این تیم در دقیقه ۳۵ بالاخره جواب داد و حکیم حزباوی پور گل برتری تیم جنوبی را به ثمر رساند.

نیمه اول این دیدار با تگ گل شهرداری ماهشهر خاتمه یافت اما در نیمه دوم تیم آبی پوشان اردبیل حملات گسترده ای را روی دروازه تیم میهمان تدارک دیدند و در نهایت توانستند طی ۱۵ دقیقه بازی باخته را با برد عوض کنند.

رامین خلیل پور ستاره تیم آبی پوشان اردبیل در این بازی بود و توانست در دقایق ۵۵ و ۷۰ با دو گل خود پیروزی را بعد از هفته ها به اردوی تیم اردبیل بیاورد.

در نهایت نیز بازی با همین نتیجه به اتمام رسید تا سومین برد تیم آبی پوشان اردبیل در ۱۵ هفته گذشته کسب و این تیم شانزده امتیازی شود. اما این برد نیز تاثیری در جایگاه تیم اردبیل نداشت و این تیم همچنان در رده یازدهم جدول دوازده تیمی باقی ماند.

تیم فوتبال آبی‌پوشان اردبیل با این جایگاه یکی از تیم های سقوط کننده به لیگ دسته سوم کشور خواهد بود. تیم اردبیلی از بازی های قبلی خود هفت تساوی و پنج باخت نیز در کارنامه دارد.

تیم فوتبال شهرداری ماهشهر نیز با این باخت رده چهارم خود را از دست داد و با توجه به برد تیم های رقیب تا رده هفتم سقوط کرد.