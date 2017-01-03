به گزارش خبرنگار مهر، امیر قادرزاده بعد از ظهر امروز در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان در سنندج که یکی از دستورکارهای آن راهکارهای برون رفت از تهدیدات فضای مجازی بود، گفت: برای توسعه جهان معاصر کلید واژه هایی هم چون جهانی شدن، دهکده جهانی و جامعه دیجیتال و اخیرا هم مفهوم دوجهانی شدن مطرح شده است.

وی عنوان کرد: دوجهانی شدن ناظر براین است که که در کنار دنیای واقعی دنیای مجازی وجود دارد که روز به روز هم در حال گسترش است و حتی عرصه را به دنیای واقعی تنگ کرده و چارچوب های این دنیا را هم تعیین می کند.

وی با اشاره به اینکه فضای مجازی بخشی از پروژه جهانی سازی است، بیان کرد: جهانی شدن بخشی از منطق نظام سرمایه داری است و این نظام به دنبال نوعی همسان سازی فرهنگی در دنیا است.

این استاد دانشگاه کردستان ادامه داد: کمرنگ کردن تنوع وتفاوت های فرهنگی به منظور افزایش مصرف کنندگان کالاهای تولیدی سرمایه داران از دیگر اهداف نظام مذکور است.

قادرزاده با بیان اینکه حذف و انکار فضای مجازی امکان پذیر نیست، افزود: می طلبد در راستای کاهش مخاطرات و تهدیدات این فضا با برنامه ریزی و تدوین برنامه های اثرگذار تلاش کنیم.

وی با اشاره به اینکه بهره گیری از فضای مجازی به پنهان تبدیل شده است، گفت: آسیب پنهان، آسیبی است که از نظر نخبگان و کارشناسان آسیب تلقی می شود ولی جامعه آن را آسیب نمی داند.

وی اصلی ترین آسیب حوزه فضای مجازی را هم انزوای اجتماعی ذکر کرد و اظهارداشت: امروز با افزایش بهره مندی ازفضای مجازی میزان ارتباطات در دنیای واقعی کاهش پیدا کرده است و بیشتر ارتباطات موزاییکی شدند.

این استاد دانشگاه از دیگر آسیب های این فضا را بحران هویتی دانست و بیان کرد: بیشترین مخاطبان فضای مجازی را نسل جوان تشکیل داده است و امروز این نسل با بحران هویتی مواجه شدند.

قادرزاد با بیان اینکه امروز با هویت های آنلاین و آفلاین مواجه هستیم، عنوان کرد: هویت های آفلاین به هویت هایی گفته می شود که در دنیای واقعی داریم وهویت آنلاین هم نحوه ارائه خودمان در فضای مجازی است.

وی با اشاره به اینکه امکان شکل گیری هویت های چندگانه در فضای مجازی وجود دارد، افزود: شکافی بین هویت های واقعی و مجازی وجود دارد باعث بحران هویتی شده است.