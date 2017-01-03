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۱۴ دی ۱۳۹۵، ۱۹:۳۴

در غیاب ملی پوشان پرسپولیس؛

نخستین تمرین تیم ملی فوتبال ایران در امارات برگزار شد

نخستین تمرین تیم ملی فوتبال ایران در امارات برگزار شد

تمرین امروز تیم ملی در غیاب دستیاران کی‌روش در حالی برگزار شد که ملی پوشان پیش از این تمرین عکس یادگاری گرفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، از ساعت ۱۷:۳۰ امروز سه شنبه تیم ملی فوتبال ایران در زمین چمن باشگاه ایرانیان دوبی به انجام تمرین پرداخت. در ابتدای این تمرین شاداب و با نشاط ملی پوشان به صحبتهای کارلوس کی روش در میانه میدان گوش دادند و بعد از صحبتهای ابتدایی سرمربی تیم ملی، اعضای حاضر در تمرین عکس تیمی گرفتند.

سپس بازیکنان به کار با توپ پرداختند و در ادامه بازیکنان حاضر  در تمرین به دو گروه تقسیم شدند و به بازی تنیس فوتبال پرداختند.

بنا به خواست کارلوس کی روش، سرمربی تیم ملی جواد نکونام، مارکار آقاجانیان، مهرداد خانبان و آرین قاسمی در این تمرین حاضر نشدند.

کد مطلب 3867996

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