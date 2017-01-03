نخستین تمرین تیم ملی فوتبال ایران در امارات برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، از ساعت ۱۷:۳۰ امروز سه شنبه تیم ملی فوتبال ایران در زمین چمن باشگاه ایرانیان دوبی به انجام تمرین پرداخت. در ابتدای این تمرین شاداب و با نشاط ملی پوشان به صحبتهای کارلوس کی روش در میانه میدان گوش دادند و بعد از صحبتهای ابتدایی سرمربی تیم ملی، اعضای حاضر در تمرین عکس تیمی گرفتند.

سپس بازیکنان به کار با توپ پرداختند و در ادامه بازیکنان حاضر در تمرین به دو گروه تقسیم شدند و به بازی تنیس فوتبال پرداختند.

بنا به خواست کارلوس کی روش، سرمربی تیم ملی جواد نکونام، مارکار آقاجانیان، مهرداد خانبان و آرین قاسمی در این تمرین حاضر نشدند.