به گزارش خبرنگار مهر، در اولین جلسه ستاد تسهیل سفرهای نوروزی در شهرستان هرسین کمیته‌های تخصصی، اعضاء و ارکان آن مشخص شدند.

معاون فرمانداری شهرستان هرسین با اعلام این خبر افزود: با تشکیل کمیته های تخصصی در شهرستان ساختار، اعضاء و وظایف هر کدام از کمیته‌ها به منظور ارتقاء خدمات سفر نوروز ۹۶ معرفی و پیش بینی شدند.

نجف میرزا حسینی اظهار داشت: وظیفه اصلی کمیته ها پذیرایی، ارائه خدمات متناسب و استقبال از مهمانان و گردشگران داخلی و خارجی است و باید با برنامه ریزی، سازماندهی و نظارت بر انجام فعالیت‌ها این امر مهم را محقق ساخت.

میرزا حسینی عنوان کرد: در این راستا از ظرفیت‌ها و امکانات دستگاه‌های اجرایی به منظور معرفی توانمندیهای شهرستان در جهت توسعه گردشگری استفاده خواهد شد.

در پایان این جلسه کمیته‌های خدمات حمل و نقل و ترافیک، امداد و نجات، انتظامی، امنیتی و ترافیک شهری، هماهنگی امور شهردارها و دهیاریها، برنامه برنامه ریزی و آمار، خدمات اسکان و رفاه، نظارت و تنظیم بازار، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات، خدمات بهداشتی، سلامت و محیط زیست و اطلاع رسانی، تبلیغات امور فرهنگی و فضای مجازی به عنوان کمیته‌های تخصصی ستاد تسهیل سفرهای نوروزی مشخص و معرفی شد.