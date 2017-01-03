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۱۴ دی ۱۳۹۵، ۲۰:۳۷

با رای نمایندگان مجلس؛

ماده ۸۶ برنامه ششم با محوریت نظام سلامت تصویب شد

ماده ۸۶ برنامه ششم با محوریت نظام سلامت تصویب شد

ماده ۸۶ برنامه ششم توسعه کشور با محوریت موضوع نظام سلامت، با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس ماده ۸۶ برنامه ششم، دولت مکلف است به منظور تحقق سیاست‌های کلی سلامت، تأمین منابع مالی پایدار برای بخش سلامت، توسعه کمی و کیفی بیمه‌های سلامت و مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، تا پایان سال اول اجرای برنامه اقدام کند.

در بند ب ماده ۸۶ آمده است؛ سطح‌بندی تمامی خدمات تشخیصی و درمانی براساس نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده و اجازه تجویز این‌گونه خدمات صرفاً براساس راهنماهای بالینی، طرح ژنریک و نظام دارویی ملی کشور خواهد بود.

در بند د ماده ۸۶ آمده است؛ دستگاه های اجرایی مکلفند حق بیمه پایه سلامت سهم بیمه‌شده و دستگاه اجرایی را حداکثر ظرف مدت ۳ ماه به حساب سازمان بیمه‌گر پایه مربوطه واریز نمایند. در صورت عدم واریز با اعلام سازمان بیمه‌گر و تشخیص و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از ردیف مربوطه از حساب جاری دستگاه اجرائی ذی‌ربط برداشت و به حساب سازمان‌های بیمه‌گر پایه واریز می‌شود.

همچنین در بند الف ماده ۸۶ آمده است؛ پوشش بیمه سلامت برای تمامی آحاد جمعیت کشور اجباری بوده و برخورداری از یارانه دولت جهت حق‌سرانه بیمه از طریق ارزیابی وسع و براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

در تبصره این بند نیز آمده است؛ این حق بیمه شامل سرپرست خانواده و تمامی افراد تحت تکفل آنان است.

کد مطلب 3868011
حبیب احسنی پور

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