کارگروه های استانی و شهرستانی حقوق شهروندی تشکیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری هرمزگان، جاسم جادری در چهارمین نشست شورای مدیران استانداری هرمزگان به ابلاغ دستورالعمل تشکیل کارگروه های استانی و شهرستانی حقوق شهروندی اشاره کرد و بیان داشت: این کارگروه ها باید هرچه زودتر تشکیل و موضوع حقوق شهروندی پیگیری شود.

وی خواستار تبیین خدمات و عملکرد دولت یازدهم توسط مدیران استان شد و افزود: مدیران باید عملکرد دولت از جمله موفقیت های اقتصادی را به مردم بگویند.

استاندار هرمزگان ادامه داد: این دولت توانست تورم 45 درصدی را تک رقمی و تولید نفت را افزایش دهد و بسته سلامت را اجرایی کند و همچنین 700 هزار شغل ایجاد کرد که نیاز است این موفقیت های چشمگیر به درستی برای مردم تبیین شود.

جادری با اشاره به انتصاب معاون جدید روابط عمومی دفتر استاندار هرمزگان بر اهمیت روابط عمومی و اطلاع رسانی تاکید کرد و اظهار داشت: باید بتوانیم در زمینه اطلاع رسانی خدمات دولت برنامه های بهتری اجرا و تحرک بیشتری ایجاد کنیم.

وی گفت: روابط عمومی استانداری باید میان همه روابط عمومی های دستگاه های اجرایی هماهنگی ایجاد و به اطلاع رسانی همه آحاد جامعه کمک کند.

استاندار هرمزگان با اشاره به در پیش بودن انتخابات سال 96 ، خاطرنشان کرد: انتخابات آینده، سی و ششمین انتخاباتی است که در نظام جمهوری اسلامی ایران برگزار خواهد شد.

جادری اضافه کرد: در هرمزگان نیز سه انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای شهر و روستا و میان دوره ای مجلس در اردیبهشت 96 برگزار می شود که مدیران باید از هم اکنون اقدامات لازم را برای برگزاری مطلوب و باشکوه انتخابات انجام دهند.