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۱۴ دی ۱۳۹۵، ۲۰:۱۶

شاید آندو هم برود

ماشین سازان خواستار جذب دو بازیکن پرسپولیس شدند

ماشین سازان خواستار جذب دو بازیکن پرسپولیس شدند

تبریز - باشگاه ماشین سازی تبریز خواستار جذب دو بازیکن از لیست مازاد تیم فوتبال پرسپولیس تهران شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان باشگاه ماشین سازی تبریز در ازای صدور رضایتنامه سامان نریمان جهان، خواستار حضور دو بازیکن پرسپولیس شدند.

شنیده ها حکایت از آن دارد که کادر فنی تیم ماشین سازی به دنبال جذب دو بازیکن از لیست مازاد تیم پرسپولیس هستند. محمد رحمتی و شهاب زاهدی دو بازیکن جوان تیم پرسپولیس در این فصل اول فرصت چندانی برای خودنمایی در این تیم تهرانی پیدا نکردند و حالا این دو بازیکن در آستانه پیوستن به ماشین سازی قرار دارند.

همچنین گفته می شود که آندرانیک تیموریان کاپیتان تیم فصل اول ماشین سازی نیز بصورت توافقی از این تیم جدا شده و راهی استقلال خواهد شد.

موضوعی که فعلا مسئولان باشگاه ماشین سازی هیچ واکنشی نسبت به آن انجام نداده اند.

کد مطلب 3868034

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