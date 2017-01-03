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۱۴ دی ۱۳۹۵، ۲۰:۵۸

به دلیل اعتراض به تاخیر در پرداخت دستمزدها؛

دادگاه سعودی ۴۹ کارگر خارجی را به حبس و شلاق محکوم کرد

دادگاه سعودی ۴۹ کارگر خارجی را به حبس و شلاق محکوم کرد

دادگاه سعودی ۴۹ کارگر خارجی را به دلیل اعتراض به تاخیر چند ماهه شرکت «بن لادن» در پرداخت دستمزد آنها به زندان و شلاق محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رای الیوم، سیاست های سرکوبگرانه سعودی ها دامن کارگران خارجی شاغل در عربستان را نیز گرفت.

در همین راستا، دادگاه سعودی ۴۹ کارگر خارجی را به دلیل شرکت در تظاهرات برای اعتراضشان در سال گذشته به تاخیر چند ماهه شرکت «بن لادن» در پرداخت دستمزد آنها به زندان و شلاق محکوم کرد.

برخی از این کارگران به ۴ ماه حبس و ۳۰۰ ضربه شلاق محکوم شده اند و اتهام آنها نیز تخریب اموال عمومی و تحریک دیگران به آشوب عنوان شده است.

پیش از این نیز روزنامه الوطن چاپ عربستان به نقل از منابعی که نام آن‌ها را فاش نکرد، اعلام کرد گروه بن لادن به قرارداد خود با پنجاه هزار نفر از کارگرانش که ظاهرا همه آن‌ها خارجی بودند پایان داده و روادید خروج دائمی به آن‌ها داده است تا عربستان را ترک کنند.

کد مطلب 3868035

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