علی اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ایجاد شبکه فاضلاب و راه اندازی تصفیه خانه فاضلاب در شهرستان مهریز از طریق قرارداد بیع متقابل توسط سرمایه گذار بخش خصوصی اجرا می شود.

وی با اشاره به اینکه برنامه زمان بندی شده برای اجرای این پروژه تاکنون به خوبی اجرا شده است، افزود: تاکنون ۹۰ کیلومتر از خطوط اصلی و فرعی شبکه فاضلا در این شهرستان اجرا شده است.

اسلامی با بیان اینکه این قرارداد شامل اجرای تاسیسات جمع آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب مهریز است، بیان کرد: این پروژه دارای ۲۸۵ کیلومتر شبکه و سه مدول تصفیه خانه به ظرفیت ۶ هزار و ۴۵۰ مترمکعب در شبانه روز است و عملیات اجرایی آن از سال ۹۳ آغاز شده است.

وی عنوان کرد: تاکنون حدود ۹۰ کیلومتر لوله گذاری در شهرک های شهید رجایی، موحدین، شهید بهشتی، شهید باهنر، شهید زارعی، محله سلمان، بخشی از بغداد آباد سفلی، مزویرآباد، استهریج و .... اجرا شده است.

مدیرعامل آبفای یزد افزود: همزمان با عملیات لوله گذاری، احداث دو مدول تصفیه خانه به روش لجن فعال Biowork با پیشرفت ۳۰ درصدی در حال اجرا است و مطابق برنامه ریزی های صورت گرفته در سال ۱۳۹۶ به بهره برداری خواهد رسید.