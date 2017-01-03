نمایشگاه عکس گروهی عکاسان تبریز برپا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه مجموعه ای از آثار محمد حسین علمی، محمد حسین زاده، پروانه سلیمی، پریناز چلنگری، ملیحه پارسا، فرهاد بخشی زاده، مریم ولی پور زنوز، ندا سلیمانی، رزیتا غفاری فرد، مهران خداپناه، محدثه ناصر اهری، محمد مهدی پورنصیر، زهرا ساریخانی، رعنا اصغری، میترا اختیاری، لیلا ممدوحی، عاطفه تیموری، توحید چالاک، سمیه فرضی، ثنا فرسادی، المیرا خداپناه شامل می شود.

بر اساس این گزارش، این نفرات فارغ التحصیلان دوره آموزش عکاسی مقدمات- تکمیلی انجمن هنر عکاسی استان آذربایجان شرقی بودند که استاد حسین صدری عهده دار آموزش آن بود.

گفتنی است علاقه مندان می توانند از ساعت ۱۵ تا ۱۹ روزهای ۱۶ تا ۲۳ دی ماه امسال در مجتمع سینمایی ۲۲ بهمن ابتدای سربالایی ولیعصر از نمایشگاه بازدید کنند.