به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدرضا مدرسی در جلسه علنی شورای شهر یزد اظهار داشت: توسعه سکونتگاه های غیررسمی در مناطق حاشیه ای شهر، هر روز بر میزان محرومیت های این مناطق می افزاید و باید برای رفع مشکلات این مناطق چاره اندیشی کرد.

وی با تاکید بر لزوم مدیریت مدیریت بر روند شهرسازی در یزد عنوان کرد: اگر شرایط به همین نحو پیش برود، فعالیت های ساخت و ساز غیرمجاز در یزد هر روز افزایش بیشتری پیدا می کند.

مدرسی عنوان کرد: در مناطقی از شهر یزد از جمله حسن آباد، خانه ها بر روی تلی از نخاله ساختمانی ساخته شده اند که این امر خطرات بسیاری را به دنبال دارد زیرا هیچ یک از استانداردهای لازم در امر ساختمان سازی در این ساختمانها لحاظ نشده است.

وی بیان کرد: بسیاری از این خانه ها حتی برای گذران زندگی، آب و برق و گاز مورد نیاز خود را از منازل همسایه ها گرفته اند که این امر نیز خود معضلاتی به دنبال دارد.

مدرسی تصریح کرد: این شیوه از زندگی، اوج فقر و محرومیت است و به نظر می رسد هرچه این مناطق گسترده تر شوند و خدمت رسانی به آنها صورت نگیرد، محرومیت نیز در آنها بیشتر می شود.

وی خاطرنشان کرد: این محله ها به هر حال شکل گرفته و جمعیت بسیاری در آنها ساکن هستند و باید ضمن اینکه از ساخت و ساز غیرمجاز و توسعه این مناطق به طور جدی جلوگیری می شود، به ساکنان فعلی خدمت رسانی صورت گیرد.