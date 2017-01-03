افزایش نظارت بر مواد دامی و دریایی استان بوشهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری بوشهر، سید محمد حسن باستی در نشست با رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور اظهار داشت: استان بوشهر در پرورش میگو از ظرفیت بالایی برخوردار است بگونه‌ای که بیش از ۶۰ درصد میگوی پرورشی کشور در این استان تولید می‌شود.

وی با بیان اینکه استان بوشهر در حوزه آبزی پروری دارای ظرفیت بالایی است تصریح کرد: این استان با خلیج فارس دارای طولانی‌ترین مرز دریایی است که این مهم ظرفیت بالایی در حوزه آبزی پروری و صیادی و طرح‌های حوزه ساحلی فراهم کرده است.

معاون استاندار بوشهر با اشاره به اینکه ۲ هزار و ۵۰۰ لنج صیادی در استان بوشهر در امر صید فعالیت می‌کند افزود: قوت غالب مردم استان بوشهر استفاده از طرح‌های دریایی و آبزی‌پروری است که توجه به این مهم در اولویت قرار دارد.

باستی با بیان اینکه سلامت مواد غذایی مورد تاکید و توجه قرار دارد گفت: نظارت و کنترل بر پرورش آبزیان به ویژه میگو باید در دستور کار جدی سازمان نظام دامپزشکی قرار بگیرد تا این ماده غذایی مهم آسیب نبیند.

وی با تاکید بر تقویت زیرساخت‌های لازم برای نظارت بیشتر بر مواد دامی و دریایی استان بوشهر افزود: انتظار این است که سازمان نظام دامپزشکی به حوزه آبزیان و آبزی‌پروری توجه ویژه کند تا این بخش مورد آسیب قرار نگیرد.

باستی با اشاره به پرورش ماهی در قفس در آبهای خلیج فارس بیان کرد: این طرح به عنوان یکی از ظرفیت‌های استان بوشهر است که اجرای آن در اولویت نخست طرح‌های آبزی‌پروری استان بوشهر قرار دارد.

معاون استاندار بوشهر با تاکید بر پایلوت قرار دادن استان بوشهر در حوزه آبزی‌پروری گفت: با توجه به ظرفیت بالای استان بوشهر در بخش پرورش ماهی و میگو این استان در این عرصه به عنوان استان پایلوت در کشور معرفی و تعیین شود.