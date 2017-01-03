حضور فیروز کریمی در نفت آبادان صحت ندارد

علی گنجعلی در گفت و گو با خبرنگار مهر در واکنش به انتشار خبری در فضای مجازی و برخی سایتها مبنی بر جایگزینی فیروز کریمی به جای نادر دست نشان گفت: تصمیمی برای انجام این کار وجود ندارد.

گنجعلی افزود: بازیکنان صنعت نفت امروز عصر تمرینات خوب و با نشاطی را را زیر نظر دست نشان سرمربی تیم به انجام رساندند و فردا نیز این تمرینات با هدایت وی انجام می شود.

وی اظهار کرد: طرح موضوع سرمربی صنعت نفت شدن فیروز کریمی سخنی است که برخی ها در فضای مجازی و سایتها به آن پرداخته اند و اصلا صحت ندارد.

به گفته گنجعلی، نادر دست نشان همچنان با قدرت هدایت تیم را بر عهده دارد.

