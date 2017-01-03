۸ مصدوم و یک کشته حاصل دو تصادف در جاده های آبادان

شهرام مقام در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به همزمانی این دو حادثه در جاده های یاد شده گفت: این تصادفات در حوالی ساعت ۱۴:۵۲ دقیقه در جاده های خسروآباد (آبادان به اروندکنار) و آبادان به اهواز رخ داد.

وی افزود: تصادف شاخ به شاخ دو خودرو در جاده خسروآباد، چهار مجروح و یک کشته بر جای گذاشت که پس از حضور نیروهای امدادی در محل دو خانم و یک نوزاد مجروح به بیمارستان ۱۷ شهریور و دو آقا (یک فوتی و یک مجروح) به بیمارستان شهید بهشتی اعزام شدند.

مقام اظهار کرد: در تصادف حادث شده در جاده آبادان به اهواز نیز که در ساعت ۱۴:۴۱ دقیقه رخ داد، یک کد امدادی از آبادان و یک کد امدادی از دارخوین را به محل اعزام کردیم.

رئیس مرکز فوریتهای پزشکی دانشکده علوم پزشکی آبادان تصریح کرد: این تصادف نیز چهار مصدوم در پی داشت که دو مجروح آن (دو کودک) به بیمارستان طالقانی و دو مجروح دیگر (آقا و خانم) نیز به بیمارستان شهید بهشتی اعزام شدند.

به گفته وی برای هر یک از این ماموریتها سه دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد.

