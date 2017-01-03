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۱۴ دی ۱۳۹۵، ۲۱:۰۹

رئیس مرکز فوریتهای پزشکی دانشکده علوم پزشکی آبادان خبر داد:

۸ مصدوم و یک کشته حاصل دو تصادف در جاده های آبادان

۸ مصدوم و یک کشته حاصل دو تصادف در جاده های آبادان

آبادان - رئیس مرکز فوریتهای پزشکی دانشکده علوم پزشکی آبادان گفت: در دو تصادف رخ داده امروز در جاده های خسروآباد (آبادان به اروندکنار) و آبادان به اهواز، هشت مصدوم و یک کشته به جای ماند.

شهرام مقام در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به همزمانی این دو حادثه در جاده های یاد شده گفت: این تصادفات در حوالی ساعت ۱۴:۵۲ دقیقه در جاده های خسروآباد (آبادان به اروندکنار) و آبادان به اهواز رخ داد.

وی افزود: تصادف شاخ به شاخ دو خودرو در جاده خسروآباد، چهار مجروح و یک کشته بر جای گذاشت که پس از حضور نیروهای امدادی در محل دو خانم و یک نوزاد مجروح به بیمارستان ۱۷ شهریور و دو آقا (یک فوتی و یک مجروح) به بیمارستان شهید بهشتی اعزام شدند.

مقام اظهار کرد: در تصادف حادث شده در جاده آبادان به اهواز نیز که در ساعت ۱۴:۴۱ دقیقه رخ داد، یک کد امدادی از آبادان و یک کد امدادی از دارخوین را به محل اعزام کردیم.

رئیس مرکز فوریتهای پزشکی دانشکده علوم پزشکی آبادان تصریح کرد: این تصادف نیز چهار مصدوم در پی داشت که دو مجروح آن (دو کودک) به بیمارستان طالقانی و دو مجروح دیگر (آقا و خانم) نیز به بیمارستان شهید بهشتی اعزام شدند.

به گفته وی برای هر یک از این ماموریتها سه دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد.
 

کد مطلب 3868052

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