فیلم ۸ تئاتر فجر در یزد اکران شد

به گزارش خبرنگار مهر، در نخستین روز از دومین جشنواره تئاتر فجر استانی یزد که از امروز آغاز شده و تا ۱۸ دیماه ادامه دارد، فیلم هشت نمایش این جشنواره اکران شد.

فیلم نمایش های گالیله به کارگردانی داریوش فرهنگ، هتل پلازا به کارگردانی کوروش نریمانی، گل به کارگردانی یاسر خاسب، خاموشی دریا به کارگردانی نیما دهقان، کنسرت حشرات به کارگردانی مریم سعادت، بیستون می‌ تازد به کارگردانی امین رضایی، فاوست به کارگردانی حمیدرضا نعیمی و منهای دو به کارگردانی داود رشیدی به نمایش گذاشته شد.

این فیلم‌ها از صبح امروز تاکنون در تالار هنر به نمایش درآمده و اکنون نیز فیلم نمایش مهنای دو به کارگردانی داود رشیدی در حال اکران است.

فردا و در دومین روز از جشنواره، دو نمایش به نام‌های دوبارگی به کارگردانی سیامک افسایی و هیس اون بیدار میشه به کارگردانی نریمان محزون به روی صحنه می رود.

به گزارش مهر، دومین جشنواره تئاتر فجر استانی یزد از امروز تا ۱۸ دی ماه با حضور گروه های نمایشی از استان‌های آذربایجان شرقی، خراسان شمالی، تهران و قم برگزار می شود.