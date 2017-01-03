محموله ۶۰ میلیاردی رایانه قاچاق در لردگان توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری، غلامعباس غلامزاده با بیان اینکه مأموران با کنترل محورهای مواصلاتی این تریلر را در محور یاسوج – لردگان شناسایی و در یک عملیات ضربتی متوقف کردند، افزود: در بازرسی از این خودرو دو هزار و ۱۴۴ دستگاه لپ تاپ در مارک ها و مدل های مختلف که همگی قاچاق و بدون مدارک گمرکی بودند، کشف شد.

غلامزاده با اشاره به اینکه ارزش کالاهای کشف شده برابر نظر کارشناسان۶۰ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: در این رابطه یک متهم دستگیر که پس از تشکیل پرونده به همراه محموله قاچاق به مقام قضائی تحویل داده شد.