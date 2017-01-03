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۱۴ دی ۱۳۹۵، ۲۱:۴۵

فرمانده نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری:

محموله ۶۰ میلیاردی رایانه قاچاق در لردگان توقیف شد

محموله ۶۰ میلیاردی رایانه قاچاق در لردگان توقیف شد

شهرکرد- فرمانده نیروی انتظامی استان چهارمحال و بختیاری از کشف محموله رایانه( لپ تاپ) قاچاق به ارزش ۶۰ میلیارد ریال از یک دستگاه کامیون کشنده در شهرستان لردگان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری، غلامعباس غلامزاده با بیان اینکه مأموران با کنترل محورهای مواصلاتی این تریلر را در محور یاسوج – لردگان شناسایی و در یک عملیات ضربتی متوقف کردند، افزود: در بازرسی از این خودرو دو هزار و ۱۴۴ دستگاه لپ تاپ در مارک ها و مدل های مختلف که همگی قاچاق و بدون مدارک گمرکی بودند، کشف شد.

غلامزاده با اشاره به اینکه ارزش کالاهای کشف شده برابر نظر کارشناسان۶۰ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: در این رابطه یک متهم دستگیر که پس از تشکیل پرونده به همراه محموله قاچاق به مقام قضائی تحویل داده شد.

کد مطلب 3868062

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