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۱۴ دی ۱۳۹۵، ۲۱:۴۴

استاندار چهارمحال و بختیاری:

مسئله آلودگی نفتی منطقه سرخون چهارمحال و بختیاری بررسی شد

مسئله آلودگی نفتی منطقه سرخون چهارمحال و بختیاری بررسی شد

شهرکرد- استاندار چهارمحال و بختیاری از بررسی مسئله آلودگی نفتی سرخون از توابع شهرستان اردل در این استان با حضور وزیر نفت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری چهارمحال و بختیاری، قاسم سلیمانی دشتکی با اشاره به نشست با بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت تأکید کرد: در این نشست بررسی های لازم به منظور جبران خسارت های ناشی از آلودگی نفت سرخون و اندیشیدن تدابیر لازم برای جلوگیری از بروز حوادث مشابه انجام شد.

وی افزود: وزارت نفت به هیچ وجه در جبران خسارت منطقه سرخون و پرداخت خسارت به آسیب دیدگان این حادثه کوتاهی نکند.

سلیمانی دشتکی تصریح کرد: وزارت نفت باید برآورد کامل خسارت وارد شده به آب آشامیدنی، کشاورزی، محیط زیست و شیلات های این منطقه را در اولویت کاری خود قرار دهد.

وی بیان داشت: رفع مشکلات کنونی، جلوگیری از بروز حوادث مشابه، تعیین تکلیف مشکلات و بررسی کارشناسی، علمی و دقیق مشکلات ناشی از این حادثه جزو مهمترین خواسته های مردم منطقه محسوب می شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: به دنبال حادثه اخیر در لوله انتقال نفت مارون به ۵۸ شیلات، ۲۲۰ هکتار باغ و دوهزار و ۲۰۰ هکتار زمین کشاورزی آسیب جدی وارد شده است.

کد مطلب 3868064

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