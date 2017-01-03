مسئله آلودگی نفتی منطقه سرخون چهارمحال و بختیاری بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری چهارمحال و بختیاری، قاسم سلیمانی دشتکی با اشاره به نشست با بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت تأکید کرد: در این نشست بررسی های لازم به منظور جبران خسارت های ناشی از آلودگی نفت سرخون و اندیشیدن تدابیر لازم برای جلوگیری از بروز حوادث مشابه انجام شد.

وی افزود: وزارت نفت به هیچ وجه در جبران خسارت منطقه سرخون و پرداخت خسارت به آسیب دیدگان این حادثه کوتاهی نکند.

سلیمانی دشتکی تصریح کرد: وزارت نفت باید برآورد کامل خسارت وارد شده به آب آشامیدنی، کشاورزی، محیط زیست و شیلات های این منطقه را در اولویت کاری خود قرار دهد.

وی بیان داشت: رفع مشکلات کنونی، جلوگیری از بروز حوادث مشابه، تعیین تکلیف مشکلات و بررسی کارشناسی، علمی و دقیق مشکلات ناشی از این حادثه جزو مهمترین خواسته های مردم منطقه محسوب می شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: به دنبال حادثه اخیر در لوله انتقال نفت مارون به ۵۸ شیلات، ۲۲۰ هکتار باغ و دوهزار و ۲۰۰ هکتار زمین کشاورزی آسیب جدی وارد شده است.