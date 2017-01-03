محصولات ایرانی در اولویت خرید مراکز درمانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، دکتر رسول دیناورند در این بخشنامه از دانشگاه های علوم پزشکی خواسته است در تامین نیازهای مراکز درمانی، تولیدات داخلی را در اولویت قرار دهند.

متن بخشنامه

پیرو نامه ۱۳۷۳۹۰/۶۵۵ مورخ ۲۸/۰۹/۹۴ در خصوص الزام مراکز درمانی برای تامین نیازها از تولیدات داخلی و ابلاغیه شماره ۷۹۴۲۹ مورخ ۳۰/۱۱/۸۴ ریاست جمهوری و بر اساس قوانین و دیگر مقررات و بخشنامه های ابلاغ شده از طرف هیئت وزیران و همچنین با توجه به ابلاغ سیاست ­های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و اقتصاد مقاومتی، توسط مقام معظم رهبری، تامین نیاز های مراکز درمانی از تولیدات داخلی با کیفیت در اولویت قرار دارد. لذا خواهشمنداست، دستور فرمایید در حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی، تمامی مراکز درمانی تابعه دانشگاه علوم پزشکی نسبت به تبعیت از بخشنامه­ های مذکور و خرید کالاهای تولید داخل که دارای پروانه ساخت معتبر از این سازمان هستند(صرفا کالاهایی که بر­اساس مندرجات وب سایت اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی، به آدرس www.imed.ir دارای پروانه ساخت معتبر است) اقدام نمایند.

بدیهی است تمامی داروخانه های مستقر در مراکز درمانی دولتی که نسبت به عرضه کالاها و ملزومات پزشکی اقدام می­ نمایند نیز مشمول این دستورالعمل هستند.