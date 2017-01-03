اجرای طرح «ازدواج آسان جوانان» در شرق تهران

به گزارش خبرگزاری مهر فرهود حمیدی فراهانی، با اعلام این خبر گفت: طرح ازدواج آسان جوانان با هدف حمایت از خانواده های نیازمند منطقه و ترویج سبک زندگی اسلامی و استفاده ازتمام ظرفیت های موجود منطقه ۱۴ در محله های این منطقه به اجرا در آمده است.

شهردار منطقه ۱۴ تهران با بیان اینکه طرح حمایت ازدواج آسان در تمام محلات بیست و یک گانه این منطقه به اجرا در خواهد آمد، افزود:« با همیاری مجمع خیران، شورایاری ها، مدیران محله و خیران علاقه مند شرکت در این طرح، خانواده های نیازمند هر محله شناسایی و تحت پوشش سامانه حامی قرار می گیرند تا شرایط برگزاری مراسم و ارائه خدمات به آنها فراهم شود.»

وی با اشاره به استفاده از ظرفیت های منطقه۱۴ تهران از جمله مجموعه های شهربانو، بازار گل ، آتلیه های هنری و ساختمان های سرای محلات برای برگزاری بهتر مراسم ازدواج آسان، گفت: اجرای برنامه های مرتبط به مراسم ازدواج، حمایت های مالی برای تامین مسکن و مایحتاج سخت افزاری زندگی از نمونه برنامه های اجرا شده در این طرح است.

حمیدی فراهانی با مهم برشمردن موضوع مشاوره و استفاده از نظرکارشناسان این حوزه در تحکیم روابط زناشویی اعلام کرد: در جهت ایحاد ارتباط بهتر و مستحکم تر میان زوجین و تحکیم روابط در زندگی زناشویی، دوره های آموزشی و مشاوره های روانشناسی پیش از ازدواج نیز برای این جوانان در قالب طرح ازدواج آسان و به صورت رایگان برگزار می شود.

او با اشاره به برگزاری اولین مراسم ازدواج آسان جوانان منطقه ۱۴ گفت:اولین مورد از مراسم ازدواج آسان در محله ۴۰۰دستگاه این منطقه و با مشارکت فعال خیرین برگزار شد و اجرای این طرح تا پایان سال ۹۵ در محلات منطقه ۱۴ ادامه دارد.

همچنین فراهانی مشارکت شهرداری منطقه۱۴ در طرح "پیوند آسمانی" را گامی دیگر در جهت کمک به ازدواج جوانان نیازمند اعلام کرد و گفت که شهرداری این منطقه در تامین نیازهای اولیه زندگی جوانان خانواده های نیازمند فعال خواهد بود و همچنین با دراختیار قراردادن تجهیزات شهرداری منطقه۱۴ در اجرای بهتر و کامل تر این طرح، مشارکت موثری را در جهت کمک هرچه بیشتر به شروع زندگی مشترک این عزیزان خواهد داشت.