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۱۴ دی ۱۳۹۵، ۲۳:۲۹

جام حذفی اسپانیا؛

شکست سنگین والنسیا برابر سلتاویگو/ اوساسونا در خانه به ایبار باخت

شکست سنگین والنسیا برابر سلتاویگو/ اوساسونا در خانه به ایبار باخت

تیم فوتبال والنسیا در ادامه ناکامی های خود در این فصل شکست دیگری را در جام حذفی متحمل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دور رفت مرحله یک هشتم نهایی رقابتهای جام حذفی اسپانیا، کوپا دل ری سه شنبه شب ادامه یافت که در یکی از دیدارهای انجام گرفته تیم والنسیا در ورزشگاه مستایا برابر سلتاویگو تن به باخت سنگین ۴ بر یک داد.

ایاگو آسپاس (۳ - پنالتی)، تئو بونگوندا (۱۴)، دانیل وس (۱۹) و جان گویدتی (۷۵) گل های تیم سلتاویگو را به ثمر رساندند. تنها گل والنسیا را نیز دانیل پارخو در دقیقه ۵۸ از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند.

در دیگر بازی برگزار شده نیز تیم اوساسونا در ورزشگاه خانگی خود برابر ایبار ۳ بر صفر شکست خورد.

کد مطلب 3868086

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