به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ خندان در حاشیه بازدید از نخستین نمایشگاه توانمندی‌های صنعت حمل و نقل درون شهری که در نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب در حال برگزاری است، اظهار داشت: برای بهبود حمل و نقل عمومی کشور موضوعات مختلفی در دست اقدام است که یکی از آن ها تامین دو هزار دستگاه واگن قطار شهری برای شهرهای کشور با بودجه ای بالغ بر دو میلیارد دلار است.

رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری با اشاره به اقداماتی که برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی کشور انجام شده است گفت: تاکنون ۴۰ هزار دستگاه تاکسی در کشور نوسازی شده است و برای نوسازی تاکسی ها وام ارزان قیمت در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.

معاون وزیر کشور با بیان این که نوسازی اتوبوسرانی شهر های بزرگ در دستور کار قرار دارد، عنوان کرد: دولت باید در زمینه بودجه حمل و نقل عمومی به شهرداری ها کمک کند اما شهرداری ها باید سمت اصلی بودجه خود را به سمت حمل و نقل عمومی اختصاص دهد.

گفتنی است نخستین نمایشگاه توانمندی‌های صنعت حمل و نقل درون شهری با حضور هوشنگ خندان دل معاون محترم وزیر کشور و مسولان کشوری در مجموعه نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب گشایش یافت.

در این نمایشگاه ده‌ها شرکت و واحد تولیدی در عرصه حمل و نقل عمومی و شهری از امروز به مدت ۴ روز حضور دارند و به ارئه جدیدترین تولیدات و توانمندی‌های خود در حوزه های مختلف صنعت حمل و نقل شهری، با آخرین پیشرفت ها و فناوری های روز می‌پردازند.

در این نمایشگاه بین المللی که با رویکرد اقتصاد مقاومتی برگزار شده انواع خودروها و وسایل حمل و نقل عمومی، وسایل نقلیه برقی و هیبریدی، به نمایش گذاشته شده است.

استفاده از فناوری های روز دنیا در حمل و نقل شهری، برنامه ریزی برای کمک به کاهش آلودگی هوا، کاهش مصرف سوخت، رقابت پذیری تولیدات ملی، تحقق اقتصاد مقاومتی، هم افزایی توان داخلی و عرضه توانمندی‌های رقابت پذیر کشور،انتقال دانش فنی و تکنولوژی روز و کارآمد به کشور در راستای رشد کیفی و کمی محصولات داخلی، توسعه صادرات غیرنفتی، ایجاد ظرفیت‌های جدید در بخش تولید رقابتی، آشنایی با الگوهای موفق جهانی از جمله اداف برگزاری این نمایشگاه است.

