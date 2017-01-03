دو نظامی صهیونیست در شمال کرانه باختری زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، در پی عملیات شهادت طلبانه فلسطینی ها دو نظامی رژیم صهیونیستی در شمال شهر جنین اشغالی زخمی شدند.

بر اساس این گزارش، یک فلسطینی شامگاه سه شنبه در عملیات شهادت طلبانه دو نظامی صهیونیست را در ایست و بازرسی الجلمه واقع در شمال کرانه باختری با موتورسیکلت زیر گرفت که منجر به زخمی شدن نظامیان مذکور و انتقال آنها به بیمارستان شد.

منابع صهیونیستی زخم یکی از نظامیان اشغالگر را عمیق اعلام کرده و از انتقال وی به بیمارستان با بالگرد خبر دادند. نظامیان صهیونیستی با حضور انبوه در محل عملیات مجری آن را دستگیر کردند.