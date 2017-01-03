به گزارش خبرگزاری مهر، محسن مومنیشریف رئیس حوزه هنری در نشست سالیانه با مدیران و کارکنان انتشارات سوره مهر با بیان اینکه انتشارت سوره مهر جایگاه ویژهای دارد، اظهار کرد: سوره مهر تنها یک شرکت نیست؛ هر چند که عنوان شرکت را یدک میکشد، اما در سالهای اخیر، این نشر معرف حوزه هنری بوده است. مردم حوزه هنری را با آثاری میشناسند که سوره مهر آنها را تولید و معرفی کرده است. درست است که دفاتر تولیدی حوزه هنری نقش مهمی در خلق آثار ادبی و هنری این نهاد دارند؛ اما اگر سوره مهر نباشد، این آثار نیز به شکل امروزی خود، وجود نخواهد داشت. از این جهت سوره مهر نشری خوشفکر و پرتلاش است.
وی ادامه داد: از تولد نشر سوره مهر تا به امروز، در حوزه هنری بودهام. پیش از آن، حوزه هنری خود وظیفه چاپ و نشر آثارش را بر عهده داشت و محمد حمزهزاده لطف کرد و هدایت نشر سوره مهر را بر عهده گرفت و در شرایط سخت آن دوران، سوره مهر را بنا کرد. در آن دوران و پس از آنکه سیاستهای دولت سازندگی در زمینه فرهنگ و هنر مشخص شد، نویسندگان و مولفان حوزه هنری در انفعال رفتند و برخی خط مشی خود را تغییر دادند و برخی هم منزوی شدند. اما با حضور و فعالیت پررنگ نشر سوره مهر، نویسندگان انقلاب و دفاع مقدس نیز با انگیزه بیشتری کار کردند و به نوعی اعتماد به نفسشان برگردانده شد.
مومنیشریف خاطرنشان کرد: پس از موفقیتهای سوره مهر در چاپ و توزیع کتاب، حتی دوستانی که از این حوزه روی برگردانده بودند، به اشتباه خود پی بردند و بازگشتند. بسیاری فهمیدند که راه جهانی شدن، در این نیست که به جریان موسوم به روشنفکری بپیوندند و هر ذلتی را قبول کنند تا تأیید نشرها و نویسندگان غربی را کسب کنند، بلکه باید خودمان را بنویسیم و برای این مردم کار کنیم، تا در دنیا نیز دیده شویم. موفقیتهای سوره مهر به قدری چشمگیر شد که برخی از نویسندگان روشنفکری از محمد حمزهزاده درخواست مشاوره کردند.
سوره مهر سلیقهسازی میکند
رئیس حوزه هنری با اشاره به اینکه امروز سوره مهر دارای ویژگیهای فراتر از حوزه هنری است، گفت: سوره مهر ویترین ادبیات و هنر انقلاب اسلامی است. اگر بخواهیم نویسندگان و شاعران شاخص بعد از انقلاب را بشناسیم، باید به این نشر و آثارش رجوع کنیم. سوره مهر سلیقهسازی میکند و مخاطبان نیز بنا بر تجربهای که دارند، به این نشر اعتماد میکنند.
وی همچنین گفت: در دورههای قبل، بسیاری بر این عقیده بودند که شعر مخاطب ندارد و از چاپ آثار شاعران جوان و یا معاصر خودداری میکردند، اما نشر سوره مهر نشان داد که این تفکر غلط است و امروز میبینید که کتابهای شعر سوره مهر تا چه اندازه پرفروش است و توانسته در ذائقه جامعه تاثیر بگذارد. سوره مهر جریانساز است و امروز در جریان فرهنگ و ادبیات انقلاب، این نشر، نقش اول را دارد.
مومنیشریف با بیان اینکه نشر سوره مهر موفقیتهای خود را تا اندازه زیادی مدیون محمد حمزهزاده است، افزود: در حوزه مدیریت، حمزهزاده مدیری کامل است. ایشان قدرت طراحی، برنامهریزی، پیشبینی، دوراندیشی و اجرای کارها را دارد. حمزهزاده به کارش علاقهمند است و اهمیت میدهد و نتیجه این اهمیت دادن را در تولیدات سوره مهر میبینیم. کمبودها، در کار مدیران و همکارانمان در نشر سوره مهر تاثیر نگذاشت.
وی اظهار داشت: حمزهزاده ارتباط خوبی با جوانها برقرار میکرد. مدیریت نیروهای جوان کار دشواری است و ایشان به خوبی از پس این کار بر می آمد و اغلب آنها امروز چهرههای موفقی شدند. ایشان همچنین با هنرمندان و نویسندگان جبهه فرهنگی انقلاب کار کرد و آنها را به جامعه فرهنگی معرفی کرد.
وی ادامه داد: محمد حمزهزاده در تألیف آثار ادبی نیز فعال بوده و بیش از ۵۰ کتاب در حوزه کودک و نوجوان نوشته است. ایشان به دلیل مسئولیتهای سنگینی که در حوزه نشر داشت، کمی از نویسندگی فاصله گرفت در حالی که بسیاری از تألیفاتشان حائز جوایز معتبر ملی شدند.
رئیس حوزه هنری با بیان اینکه در چند سال اخیر محمد حمزهزاده به دنبال جانشین مناسب برای خود بوده است، عنوان کرد: مدیریت سوره مهر، پست سنگینی بود و نمیتوانستیم به هر شخصی اعتماد کنیم. در طول سالهای اخیر، افراد زیادی را برای قرار گرفتن در این سمت آزمایش کردیم تا اینکه به عبدالحمید قرهداغی رسیدیم که خود آقای حمزهزاده از معرفان ایشان بود. ایشان بزرگ شده حوزه هنری بوده و از قدیم با حوزه هنری تهران و پس از آن نیز حوزه هنری البرز و مدتی هم در معاونت هنری حوزه هنری مرکز فعالیت داشت. در همه زمینهها آقای قرهداغی را موفق دیدیم و فکر کردیم کسی است که میتوانیم به او اعتماد کنیم.
مومنیشریف با تاکید بر اینکه قرهداغی برای رسیدن به مدیریت نشر سوره مهر، مراحل مدیریتی را به درستی پشت سر گذاشته است، عنوان کرد: البته ایشان هنرمند هم هست و خوشحالیم که اغلب مدیران بخشهای مختلف حوزه هنری هنرمندند. البته نکتهای که بسیار بر روی آن تاکید دارم این است که همکارانمان باید به حوزه هنری تعصب داشته باشند. حوزه هنری برای ما مکان عزیزی است و این تعلق خاطر تنها به این دلیل نیست که عمرمان را در این نهاد صرف کردهایم، بلکه از ابتدا نسبت به حوزه هنری احساس تعلق داشتیم. اغلب مدیرانی که به حوزه هنری می آیند به دلیل درآمد مالی نیست و خیلی از آنها، در حوزه هنری حقوقی پایینتر از مکانهای قبلی که بودند میگیرند.
وی با اشاره به توانایی های عبدالحمید قرهداغی در مدیریت نشر سوره مهر، گفت: ایشان فردی خوش فکر، اهل تعامل و دارای قدرت اجرایی بالاست و میتوان گفت ویژگیهای مدیریتی حمزهزاده در ایشان هم دیده میشود. همچنین ایشان به جریان فکری فرهنگ و هنر انقلاب اسلامی تعلق دارد.
فروش انتشارت سوره مهر در سال گذشته ۸ میلیارد تومان بود
این نویسنده انقلاب همچنین گفت: نشر سوره مهر در شرایطی فعالیت میکند که حوزه نشر بحرانزده است. تیراژ بسیاری از کتابها زیر یک هزار نسخه است و کتابفروشیهایی که تعطیل شدهاند نیز کم نیستند. در چنین شرایطی سال گذشته نشر سوره مهر به فروش ۸ میلیارد تومانی دست پیدا کرد و امسال نیز امیدواریم فروش این نشر به ۱۰ میلیارد تومان برسد. البته مخالفان و دشمنان حوزه هنری سخنانی را از سر حسادت مطرح میکنند و متهم میشویم که کتابهایمان را دولت خریداری میکند. باید بگویم ارگانهای دولتی از ما کتاب نمیخرند و جامعه فرهنگی و نشر کشور باید از اینکه سوره مهر به فرهنگ کتابخوانی کمک میکند خوشحال باشند؛ چرا که برای آنها نیز منفعت دارد.
در ادامه شخصیتهایی همچون مرتضی سرهنگی، فاضل نظری، علیرضا معینی بخش و حیدر ایمنی به سخنرانی پرداختند.
در پایان این مراسم تودیع محمد حمزهزاده و معارفه عبدالحمید قرهداغی به سمت مدیریت انتشارت سوره مهر با حضور جمعی از هنرمندان و نویسندگان حوزه هنری و کارکنان انتشارات سوره مهر صورت گرفت.
تجلیل از ۱۴ سال فعالیت مدیر پیشین انتشارت سوره مهر
مراسم تودیع محمدحمزهزاده و معارفه عبدالحمید قرهداغی در سمت مدیریت انتشارت سوره مهر همزمان با نشست سالیانه مدیران و کارکنان انتشارات سوره مهر با محسن مومنیشریف رئیس حوزه هنری برگزار شد.
مرتضی سرهنگی، مدیر دفتر ادبیات و هنر مقاومت و پایداری، در بخشی از این مراسم با اشاره به خاطرهای از دیدار رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال ۷۰، اظهار کرد: در آن دوران حضرت آقا پس از مطالعه برخی از آثار ادبیات دفاع مقدس حوزه هنری فرمودند که این جنگ، یک گنج است و پس از آن دیدار به فکر افتادیم که این ادبیات را به جامعه بشناسانیم. در همین راستا ۱۰۰ کتاب را به همراه نامههایی برای ۱۰۰ مدیر و مسئول فرهنگی کشور ارسال کردیم که از بین این ۱۰۰ مدیر، تنها ۲ نفر جوابمان را دادند که یکی از دفتر آیت الله مهدوی کنی و دیگری از دفتر شهید صیاد شیرازی بود.
وی افزود: در آن دوران، از چنین اتفاقی خوشحال شدیم و متوجه شدیم که باید روی پای خودمان بایستیم و نمیتوان بر روی زانو راه رفت. بعد از حدود ۲۰ سال کار، به کتاب «دا» در حوزه دفاع مقدس و «عزت شاهی» در زمینه انقلاب اسلامی رسیدیم و جامعه فهمید که انقلاب و دفاع مقدس هم ادبیات دارد. این موفقیت به این دلیل بود که برای ما هدف مهم بود.
سرهنگی خاطرنشان کرد: حوزه هنری و نشر سوره مهر نیز نگاه خود را به هدف گره زده است نه به اشخاص و سمتها. تا زمانی که خود را به هدف گره بزنیم کار میکنیم. سوره مهر زیباترین پل را بین حوزه هنری و جامعه ایجاد کرده است و برای آقای قرهداغی که از این به بعد مدیریت این نشر را به عهده خواهند داشت، آرزوی موفقیت میکنم.
فاضل نظری، معاون هنری حوزه هنری، نیز با تأکید بر اینکه سوره مهر نشان مطلوب قابل افتخار است، عنوان کرد: نشر سوره مهر نیز همچون بخشی از پیکره حوزه هنری است و کسی دوست ندارد این پیکره آسیب ببیند. سوره مهر موفقیتهای زیادی داشته و مدال های زیادی بر گردن آویخته است.
معاون هنری حوزه هنری همچنین گفت: عبدالحمید قرهداغی مدیر کنونی نشر سوره مهر را نیز از سالها قبل می شناسم و میتوانم ایشان را انسانی بسیجی معرفی کنم. ایشان تمام وقت و عمر خود را صرف کار کرده و واژه بسیجی معرف شخصیتشان است.
وی همچنین گفت: سال گذشته قصد چاپ کتاب خود را نداشتم. اما در حیاط حوزه هنری با دو نفر از همکاران نشر سوره مهر مواجه شدم و آنها من را تشویق کردند که کتابی برای چاپ به سوره مهر بسپارم و وقتی این شور و انگیزه را دیدم ترغیب به جمع آوری مجموعه شعرم شدم. اگر کتابی در سوره مهر به موفقیت برسد، مدیران و کارکنان این نشر، این موفقیت را از آن خود نیز می دانند و این به شاعر و نویسنده نیز انگیزه همکاری می دهد.
در این مراسم همچنین حیدر ایمنی مدیر روابط عمومی نشر سوره مهر از طرف دیگر کارکنان این نشر، متنی خطاب به محمد حمزهزاده خواند و از صفات و ویژگیهای حسنه این مدیر فرهنگی و ادبی گفت.
علیرضا معینیبخش، مدیر امور مالی حوزه هنری، نیز از دیگر سخنرانان این مراسم بود.
در پایان این مراسم ضمن تجلیل و تقدیر از خدمات و زحمات محمد حمزهزاده در نشر سوره مهر، حکم انتصاب عبدالحمید قرهداغی به سمت مدیریت این نشر به وی اهدا شد.
متن حکم صادر شده از سوی محسن مومنیشریف رئیس حوزه هنری خطاب به عبدالحمید قرهداغی به شرح زیر است:
با عنایت به انتخاب جنابعالی از سوی هیئت مدیره محترم، به عنوان مدیرعامل شرکت انتشارات سوره مهر، ضمن تشکر از زحمات جناب آقای حمزهزاده که در طول سالیان خدمت در انتشارات سوره مهر با کار جهادی باعث تعالی و جریانسازی در حوزه نشر کشور شدند و آرزوی توفیق برای حضرتعالی موارد ذیل مورد انتظار است.
۱. حفظ نقش و تلاش برای ارتقای جایگاه فعلی انتشارات سوره مهر.
۲. برنامهریزی و اقدام برای تحقق چشمانداز افق ۱۴۰۰ انتشارات سوره مهر.
۳. تعامل همه جانبه با دفاتر تولید محتوای حوزه هنری به عنوان تأمین کنندگان اصلی محتوا.
۴. تعامل با نویسندگان و پدیدآورندگان کُتب.
۵. توجه به تحولات حوزه نشر و بهرهگیری از ایدههای نو برای گسترش بازار.
۶. توسعه فعالیتهای صورت گرفته در بخش نشر الکترونیک و فضای مجازی.
۷. توسعه فعالیتهای ترویجی انتشارات که تاکنون نقشی بسزا در ارتقای نام و نشان و اعتبار و بازار این مجموعه داشته است.
۸. ورود به بازارهای بینالمللی چه از طریق صدور کتاب و نیز حضور در بازارهای فضای مجازی.
یقین دارم با استعانت از پروردگار متعال و به مدد دعای شهیدانی که انتشارات سوره مهر مروج نام و یاد و ارزشهای متعالی آنهاست، انشاءالله این شرکت مدارج پیشرفت و تکامل را در روند مدیریت جنابعالی طی خواهد کرد.
برایتان از درگاه ایزد منان، توفیق خدمت موثر و سربلندی روزافزون را مسألت دارم.
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