۱۵ دی ۱۳۹۵، ۸:۳۵

مدیر کل ورزش و جوانان کردستان؛

استخر سرپوشیده دهگلان در دهه فجر به بهره برداری می رسد

سنندج - مدیر کل ورزش و جوانان کردستان از افتتاح استخر سرپوشیده دهگلان خبر داد و عنوان کرد: این طرح یکی از ۱۱ پروژه ورزشی است که در دهه مبارک فجر به بهره برداری می رسند.

به گزارش خبرنگار مهر، حامد جولایی شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی استان کردستان، از اتمام استخر سرپوشیده دهگلان در دهه مبارک فجر خبر داد و گفت: با افتتاح این طرح این شهرستان صاحب نخستین استخر بخش دولتی می شود.

وی اظهار داشت:استخر سرپوشیده شهرستان دهگلان در سال ۹۰ کلنگ آن بر زمین زده شد و عملیات احداث این پروژه عظیم با اعتبار مشخص شکل اجرایی به خود گرفت.

جولایی عنوان کرد: این پروژه در زمینی به مساحت دو هزار متر مربع در بخش های مختلف با شرایط استاندارد احداث شده است.

وی افزود: استخر سرپوشیده دهگلان در حال حاضر ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تا پایان پروژه چهار میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان اعتبار از محل اعتبارات مقام معظم رهبری هزینه خواهد شد.

مدیر کل ورزش و جوانان کردستان اظهار داشت: این استخر در بخش هایی شامل کاسه استخر تمرینی و آموزشی، سونا، جکوزی، مدیریت و سالن های جانبی احداث شده است.

جولایی عنوان کرد: دستگاه ورزش و جوانان استان احداث سریع پیست دوومیدانی و زمین چمن شهرستان دهگلان را به منظور استفاده ورزشکاران و قهرمانان را در اولویت کاری خود قرار داده است.
وی گفت: با احداث و بهره برداری از این پروژه ها در مجموعه ورزشی شهید علیزاده دهگلان سرانه فضای ورزشی در این شهرستان افزایش خواهد یافت.

