به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال شکایت باشگاه استقلال از علی دایی، مدیر روابط عمومی باشگاه نفت گفت: انگار تکلیف بعضیها با خودشان مشخص نیست و هر روز یک موضعی میگیرند. البته مشخص است این مواضع جدید در آستانه بازی با نفت چرا و از کجا نشات میگیرد. ما یادمان هست که آقای جهانیان رئیس محترم هیات مدیره استقلال در اقدامی تحسین برانگیز، توهین و فحاشیها به آقای دایی را محکوم کرده و حتی از سرمربی نفت به عنوان سرمایه ملی یاد کرد و به خاطر آن فحاشیها عذرخواهی کرد. ویدیوی اظهارات دایی نیز موجود است. ایشان صراحتا از هواداران فرهیخته استقلال عذرخواهی کرده و در قبال آنهایی که فحاشی و توهین کردند واکنش نشان دادند. حال اینکه میخواهند برخلاف موضع رسمی رئیس هیات مدیره شکایت کنند اتفاق دیگری است.
حسین قدوسی ادامه داد: ما تصور میکردیم عذرخواهیها فراگیرتر خواهد بود و مدیریت باشگاه استقلال هم فحاشیها و توهینها را همچون آقایان جهانیان، پروین و مایلیکهن محکوم خواهند کرد تا با اتفاقات این چنینی و تکرار فحاشیها در استادیومها برخورد شده و جلوی این ناهنجاریها گرفته شود اما ظاهرا انتظار و تصور ما تصور باطلی بوده و البته معلوم نیست چرا پس ازگذشت چندین روز از آن بازی و در آستانه بازی دو تیم در لیگ این موضع اعلام میشود.
وی افزود: حال به هر بهانه و سیاستی این تصمیم در آستانه بازی برگشت دو تیم اتخاذ شده ولی مایه تعجب و تاسف است که به جای عذرخواهی و دلجویی چنین موضعی اتخاذ میشود. اگر اشتباه نکنم حتی آقای منصوریان هم این توهینها و فحاشیها را محکوم کردند و حال واقعا مایه تاسف است که در آستانه بازی در این دو تیم، در قبال فحاشیها به یک اسطوره جهانی ورزش این مرز و بوم چنین به جای عذرخواهی و دلجویی چنین تصمیمی گرفته میشود.
مدیر روابط عمومی نفت ادامه داد: ما تصور میکنیم این موضعگیریها میبایست رصد و ریشهیابی دقیق شود. قطعا وزارت ورزش و شخص وزیر هم در قبال فحاشی و توهینها به سرمایههای ورزش مملکت کم توجه نخواهند بود و این مسایل را رصد خواهند کرد.
قدوسی خاطرنشان کرد: دایی با این هجمهها که از هر سو به او و تیمش وارد میشود و با این جفاها و کملطفیها مقاومتر، باانگیزهتر و کوشاتر خواهد شد. این را تجربه ثابت کرده است. ایشان مرد سرد و گرم چشیدهای هستند و قطعا ناگفتههای بسیار دارند و بیدی هم نیستند که با این بادها بلرزند. تمرکز ایشان هم بیشتر خواهد شد و ما ایمان داریم بسیاری از سنگاندازیها انگیزه شاگردان دایی را هم بیشتر خواهد کرد. دایی هربار موفقیتی کسب کرده سنگ اندازی ها علیهاش بیشتر شده و هربار هم که بیشتر مورد جفا قرار گرفته باانگیزهتر بوده و موفقتر از قبل.
وی در پایان گفت: این روزها و این تصمیمات هم میگذرد و مردم هم خیلی خوب همه چیز را درباره سنگاندازیها علیه تیم بخش خصوصی و دایی قضاوت خواهند کرد. این را هم بگویم که به اعتقاد و نظر شخصی بنده که دوستان استقلالی بسیاری در جامعه دارم هواداران فهیم و فرهیختهای که دایی بعد از بازی با استقلال از آنها پوزش طلبید هم از فحاشی سازماندهی شده توسط لیدرها و برخی ازتماشاگران استقلال ناراحت هستند و هم از این تصمیم باشگاه استقلال متعجب و ناراحت.
