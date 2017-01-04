جمع آوری هشت هزار مداد/راه اندازی موزه شخصی برای نمایش مدادها

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار کردستان، فرماندار سنندج، رئیس حوزه هنری این استان و شماری دیگر از هنرمندان و مسئولان استان سه شنبه شب مهمان مجموعه دار مداد بودند، کسی که ۶۸ سال از عمر خود را صرف جمع آوری مداد رنگی از کشورهای مختلف جهان کرده است.

محمد صالح عبدالصمدی در حالی امروز ۷۷ ساله است که حدود ۶۸ سال از عمر خود را صرف جمع آوری مداد کرده است و می گوید که همچنان می خواهد این کار را ادامه دارد و البته به این اقدام هم عشق می ورزد.

در جریان این حضور ابتدا محمدصالح عبدالصمدی توضیحاتی در خصوص این اقدام خود ارائه داده و از حضور استاندار کردستان و سایر مسئولان و هنرمندان و دیدار از مجموع مدادهای خود تقدیر و تشکر کرد.

وی بیان کرد: من برای اولین بار از سال ۱۳۲۷ جمع آوری مداد را شروع کردم ولی به این صورت که تصمیم بگیرم یک مجموعه ای داشته باشم از اواسط دهه ۵۰ آغاز شد و از آن زمان تاکنون جمع آوری مداد به یکی از علاقمندی های من تبدیل شد.

عبدالصمدی با اشاره به انگیزه خود از این اقدام، عنوان کرد: در واقع در ابتدا به عنوان یک سرگرمی بود ولی بعد از گذشت چند سال من از این کار لذت می بردم و به همین دلیل با علاقه زیادی آن را ادامه دادم.

وی با اشاره به اولین مدادی که در این مجموع جمع آوری کرده است، گفت: من اول ابتدایی بودم که یک مداد خریدم تا در جلسه امتحان شرکت کنم که معلمم گفت با توجه به اینکه این مداد مقداری بزرگتر است تو نمی توانی از آن استفاده کنی و آن مداد به عنوان اولین مداد این مجموعه امروز همچنان نگهداری می شود.

وی با اشاره به مشکلاتی که برای جمع آوری این مجموعه با آن مواجه بوده است، یادآور شد: امروز این مدادهای جمع آوری شده هر تعداد تولیدی و ساخت یک کشور است و با توجه به اینکه من به هیچ کشوری مسافرت نکرده ام به راستی که پیدا کردن مدادها خیلی سخت بود و مجبور بودم هزینه های زیادی را متقبل شوم.

عبدالصمدی افزود: به راستی امروز خوشحالم که توانسته ام این میزان مداد را از کشورهای مختلف جهان جمع آوری کنم و امیدوارم که بتوانم همچنان این مجموعه را بزرگتر کنم و به رکورد جهانی که حدود ۱۲ هزار مداد رنگی است برسم.

فرماندار شهرستان سنندج نیز در این بازدید در سخنانی با تقدیر از این اقدام عبدالصمدی، بیان کرد: بهترین اقدام برای حفظ و همچنین معرفی این مجموعه ارزشمند، ایجاد یک موزه شخصی برای بازدید مردم است.

محمدابراهیم زارعی افزود: در عصر حاضر راه اندازی موزه های شخصی یکی از موضوعات مهم به شمار می رود و می توان با این اقدام نه تنها این کار ارزشمند را مورد تکریم قرار داد که فرصت برای بازدید مردم را نیز از این مجموعه ارزشمند فراهم کرد.

رئیس حوزه هنری استان کردستان نیز که بانی حضور مسئولان استان و بازدید از این مجموعه مدادها بود، اظهار داشت: صبر، حوصله و پشتکار برای جمع آوری این مجموعه ارزشمند به راستی که جای تقدیر دارد.

امین مرادی گفت: باید اینگونه اقدامات و فعالیت ها را به نسل جوان منتقل کرد تا آنها نیز با الگو گرفتن این این دست فعالیت ها هیچ وقت امید خود را از دست ندهند.

وی با اشاره به لزوم معرفی هر چه بهتر این اقدام، بیان کرد: حوزه هنری استان کردستان تلاش می کند در آینده ای نزدیک یک کار مستند را از این مجموعه ارزشمند و جناب آقای عبدالصمدی تهیه کند.

استاندار کردستان نیز ضمن تقدیر از عبدالصمدی برای جمع آوری این مجموعه ارزشمند، افزود: من پیشنهاد می کنم که همه ما و کسانی که احتمالا از طریق رسانه ها در جریان موضوع قرار می گیرند هر کدام چندین مداد را به مجموعه اضافه کنند تا این رکورد جهانی به نام فردی از کردستان ثبت شود.

عبدالمحمد زاهدی عنوان کرد: زمانی که انسان پشتکار داشته باشد می تواند هر کاری را انجام دهد و امروز جناب آقای عبدالصمدی با پشتکار مثال زدنی خود، اقدامی تاریخی و ارزشمند را انجام داده و امیدوارم که این کار را با جدیت هر چه تمامتر دنبال کنند.

وی با اشاره به لزوم ثبت ملی این تلاش برای جمع آوری بیش از هشت هزار مدادرنگی، یادآور شد: با مستند کردن این اقدام در حوزه فیلم و مکتوب باید زمینه برای ثبت ملی آن به عنوان یک حرکت ارزشمند فراهم شود تا در ادامه بتوان آن را در کتاب گینس به ثبت رساند.

در جریان برگزاری این بازدید یک لوح تقدیر از سوی استاندار کردستان و رئیس حوزه هنری این استان به محمدصالح عبدالصمدی اهدا شد و از یک عمر تلاش وی برای جمع آوری این مجموعه مدادها تقدیر و تجلیل شد.