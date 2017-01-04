تکمیل پروژه های حوزه راه جزو اولویت های استان کردستان است

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه سه شنبه معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان به همراه مدیران کل راه و شهرسازی و دیوان محاسبات استان از روند اجرای بخش های مختلف پروژه احداث جاده مریوان به سنندج بازدید کرد.

این بازدید بر اساس برنامه زمابندی این پروژه که جزو طرح های مصوب سفر رئیس جمهوری به کردستان است، انجام شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان در حاشیه این بازدید طی سخنانی، گفت: با توجه به وقوع تصادفات در جاده فعلی سنندج به مریوان، ضرورت تکمیل احداث این جاده جدید، بیش از پیش احساس می شود و به همین دلیل جزو طرح های اولویت دار در استان کردستان قرار گرفته است.

امیر قادری بیان کرد: دولت در صدد است که در پروژه های راه تحول اساسی ایجاد کند و به همین دلیل کار تامین به موقع منابع مالی طرح ها، به ویژه در حوزه راه را با جدیت پیگیری خواهیم کرد.

وی با اشاره به اینکه این بازدید، هر ماه یکبار از پروژه انجام خواهد شد، اظهارداشت: امیدوارم از این طریق مسائل و مشکلات احتمالی بر سر راه طرح بهتر و سریعتر رصد و حل و فصل شود.

وی عنوان کرد: تکمیل این محور، همچنین دسترسی به مریوان، دریاچه زریوار، سروآباد و مرز باشماق را تسهیل می‌ کند و این محور گردشگری می‌تواند بر روی اشتغال استان تأثیر مثبتی بر جای بگذارد.