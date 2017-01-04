به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از استانداری زنجان؛ اسدالله درویش امیری عصر سهشنبه در جلسه هیئت امنای احداث مرکز فرهنگی و پارک-موزه دفاع مقدس کمک به احداث و تکمیل پارک-موزه دفاع مقدس را از وظایف تمامی دستگاههای اجرایی عنوان کرد و افزود: برق و آب مورد نیاز جهت تکمیل پروژه موزه بصورت موقت تامین گردد و از ظرفیت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور به منظور طراحی و موزهآرایی این مرکز استفاده شود.
استاندار زنجان با انتقاد از تاخیر ایجاد شده در احداث پارک-موزه دفاع مقدس استان زنجان، یادآور شد: شکل گیری و احداث این مراکز در استانها جایگاه ملی و فرادستگاهی دارد که باید با مشارکت و همکاری تمامی دستگاههای اجرایی احداث گردد.
وی با انتقاد از احداث بسیاری از سالنهای همایش غیرضروری از محل اعتبارات ملی توسط برخی دستگاههای اجرایی استان، اظهار داشت: اولویتگذاری و توجه به کیفیسازی در تصمیمگیری ها در توزیع منابع اعتباری ملی از سوی دستگاههای اجرایی استان ضروری است.
استاندار زنجان اظهار داشت: برخی از دستگاههای اجرایی با استفاده از منابع ملی اقدام به احداث سالنهای همایش مجلل غیرضروری در دستگاههای اجرایی خود در سطح استان نموده اند و این درحالی است که احداث موزه دفاع مقدس استان زنجان از سال ۸۸ تاکنون تنها ۲۵درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
درویش امیری پارک-موزه دفاع مقدس را محل متمرکزی به منظور حفاظت و نمایش یادگاران و آثار باقیمانده از رشادت رزمندگان، مردم و نیروهای مسلح در دوران هشت سال دفاع مقدس عنوان و خاطرنشان کرد: نمادهایی از ایثار، فداکاری و مقاومت ملت ایران در دوران دفاع مقدس برای نسلهای آینده در این موزهها جمع آوری و به نمایش گذاشته می شود.
پروژه پارک-موزه دفاع مقدس استان زنجان از سال ۸۸ در زمینی به مساحت ۲۲.۵ هکتار در اراضی گاوازنگ زنجان کلنگ زنی شده است و تاکنون طرح مطالعاتی و نقشه برداری مجموعه به پایان رسیده و ساختمانی به وسعت ۵۲۰۰ مترمربع زیربنا در سه طبقه احداث گردیده که برای تکمیل پروژه بیش از ۵ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز می باشد.
موزه دفاع مقدس در ۷ استان کشور تا پایان سالجاری به بهره برداری میرسد و ۱۰ استان دیگر تا پایان سال آینده از این پروژه بهرهمند خواهند شد.
نظر شما