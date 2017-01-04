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۱۵ دی ۱۳۹۵، ۹:۲۳

عضو هیئت رئیسه مجلس تاکید کرد:

سازمان بیمه سلامت باید تحت نظارت وزارت بهداشت قرار گیرد

سازمان بیمه سلامت باید تحت نظارت وزارت بهداشت قرار گیرد

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی برضرورت قرارگرفتن سازمان بیمه سلامت تحت نظارت وزارت بهداشت تاکید کرد و گفت: اگر نمایندگان غیر از این تصمیم بگیرند هزاران میلیارد تومان منابع مالی هدر می رود.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر رنجبرزاده روز چهارشنبه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی ماده ۸۷ برنامه ششم توسعه کشور، گفت: برای اینکه بتوانیم منابع مالی مراکز درمانی را کنترل کنیم، می بایست سازمان بیمه سلامت تحت نظارت وزارت بهداشت بگیرد.

وی با اعلام اینکه اگر غیر از این باشد، هزاران میلیارد از منابع مالی در حوزه سلامت هدر می رود، افزود: قرار نگرفتن سازمان بیمه سلامت زیر نظر وزارت بهداشت، فساد مالی ایجاد می کند.

رنجبرزاده با اعلام اینکه بیمه ها توان نظارت بر منابع مالی مراکز درمانی را ندارند، گفت: اگر سازمان بیمه سلامت تحت نظارت وزارت بهداشت قرار نگیرد، هرچه را پزشک و بیمارستان به بیمه ها بدهد، آنها پرداخت می کنند.

وی با عنوان این مطلب که در موضوع مدیریت منابع مالی حوزه سلامت می بایست از همپوشانی هدر کرد، اظهارداشت: همه کسانی که دغدغه سلامت مردم را دارند، می بایست با تحت پوشش قرار گرفتن سازمان بیمه سلامت در وزارت بهداشت موافقت کنند.

کد مطلب 3868202
حبیب احسنی پور

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    نظرات

    • احمدی IR ۱۰:۱۲ - ۱۳۹۵/۱۰/۱۵
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      متاسفانه عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی کاملا در اشتباه هستند.بر خلاف صحبت ایشان انتقال بیمه سلامت زیر نظر وزارت بهداشت خود فساد آور هست.از این بابت که ناظر ، تایید کننده ، و پرداخت کننده میشود یک مرجع. حالا به نظر شما این فساد آور نیست؟؟

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