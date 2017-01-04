اعزام تیم کشتی فرنگی خوزستان به تورنمنت بلغارستان

به گزارش خبرگزاری مهر، فدراسیون کشتی در راستای حمایت از استان‌های برتر رقابت‌های کشتی قهرمانی کشور، تصمیم دارد تیم‌های منتخب کشتی آزاد و فرنگی را به تورنمنت های بین‌المللی برون مرزی اعزام کند.

بر این اساس با توجه به قهرمانی تیم استان خوزستان در رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی بزرگسالان کشور در گروه الف، فدراسیون نسبت به اعزام این تیم به رقابت‌های بین المللی نیکولاپتروف بلغارستان اقدام خواهد کرد.

در این راستا تمامی هزینه های رفت و برگشت تیم منتخب کشتی فرنگی خوزستان به این رقابت ها از سوی فدراسیون کشتی تأمین خواهد شد.

این موضوع در صورت اعلام آمادگی هیات کشتی مربوطه عملیاتی می شود.

رقابت‌های بین المللی کشتی جام نیکولاپتروف روزهای ۱۸ تا ۲۰ فروردین ماه در شهر روسه بلغارستان برگزار می شود.

فدراسیون کشتی پیش از این نیز اعلام کرده بود تیم منتخب کشتی آزاد مازندران نیز با توجه به کسب عنوان قهرمانی کشور به جام یاریگین روسیه اعزام خواهد شد.