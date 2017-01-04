عربستان دعوت نامه بفرستد موضوع اعزام حجاج را بررسی می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان ادامه برخی نقل قول ها مبنی بر عدم اعزام حجاج در سال آینده را نادرست خواند و آن را تکذیب کرد.

قاسمی تصریح کرد: همانگونه که اعلام شد جمهوری اسلامی ایران تاکنون هیچ دعوتنامه ای برای حج سال آینده از طرف دولت عربستان دریافت نکرده است و تاکید می کنیم بطور طبیعی پس از دریافت دعوتنامه و در صورت مهیا بودن شرایط، موضوع توسط سازمان ها و ارگان های ذی ربط بررسی و تصمیم گیری خواهد شد.

