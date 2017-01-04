  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۱۵ دی ۱۳۹۵، ۹:۱۷

قاسمی مطرح کرد؛

عربستان دعوت نامه بفرستد موضوع اعزام حجاج را بررسی می کنیم

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان ضمن تکذیب برخی نقل قول ها مبنی بر عدم اعزام حجاج در سال آینده گفت: در صورت مهیا بودن شرایط، موضوع بررسی و تصمیم گیری خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان ادامه برخی نقل قول ها مبنی بر عدم اعزام حجاج در سال آینده را نادرست خواند و آن را تکذیب کرد. 

قاسمی تصریح کرد: همانگونه که اعلام شد جمهوری اسلامی ایران تاکنون هیچ دعوتنامه ای برای حج سال آینده از طرف دولت عربستان دریافت نکرده است و تاکید می کنیم بطور طبیعی پس از دریافت دعوتنامه و در صورت مهیا بودن شرایط، موضوع توسط سازمان ها و ارگان های ذی ربط بررسی و تصمیم گیری خواهد شد.
 

محمد مهدی ملکی

