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۱۵ دی ۱۳۹۵، ۱۲:۲۹

مخبر به مهر خبر داد:

آخرین وضعیت تعیین تکلیف ۳ دانشگاه بدون رئیس

آخرین وضعیت تعیین تکلیف ۳ دانشگاه بدون رئیس

دبیر شورای عالی فرهنگی درباره تعیین تکلیف روسای دانشگاه های فرهنگیان، جامع علمی و کاربردی و شیراز توضیحاتی را ارایه کرد.

محمد رضا مخبر دزفولی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت روسای دانشگاه های فرهنگیان، جامع علمی و کاربردی و شیراز گفت: بعد از استعفای مجید ارشاد رئیس دانشگاه شیراز، دکتر فرهادی وزیرعلوم تحقیقات و فناوری، ابراهیم گشتاسبی را به عنوان سرپرست این دانشگاه تعیین کرد.

وی ادامه داد: درحال حاضر وزیر علوم گزینه ای را برای ریاست دانشگاه شیراز به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی نکرده است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره معرفی رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: محمد حسین امید به عنوان رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی توسط وزیرعلوم به شورای شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی شده و ظرف دو هفته آینده درباره آن تصمیم گیری می شود.

وی درباره وضعیت دانشگاه فرهنگیان نیز گفت: رئیس دانشگاه فرهنگیان نیز باید توسط وزرای علوم تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش معرفی شود.

کد مطلب 3868210
زهرا سیفی

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