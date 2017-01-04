۱۵ دی ۱۳۹۵، ۹:۱۷

صبح چهارشنبه در دانشگاه لرستان؛

همایش ملی «سیره علوی» در لرستان آغاز به کار کرد

خرم آباد- همایش ملی «سیره علوی» با حضور مسئولان ملی و استانی در لرستان آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، همایش ملی سیره علوی صبح امروز در محل سالن اجتماعات دانشکده علوم پایه دانشگاه لرستان با حضور دبیر مجمع تقریب مذاهب اسلامی، نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد، استاندار لرستان و ... آغاز به کار کرد.

سعید فرح بخش دبیر هشتمین همایش سیره علوی در سخنانی با اشاره به ارسال ۱۲۴ مقاله به دبیرخانه این همایش اظهار داشت: در نهایت از این تعداد ۹۸ مقاله پذیرفته شد.

وی با بیان اینکه این همایش در ۱۴ محور برگزار شده است، گفت: همچنین برای برگزاری این همایش ملی هفت کمیته تخصصی راه اندازی شده است.

