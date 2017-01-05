۶۰ مبلغ به مناطق مختلف شهرستان زنجان اعزام می شوند

حجت الاسلام فیروز علی خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر به برنامه های اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان درخصوص ایام الله دهه فجر اشاره کرد و افزود: برگزاری گفتمان انقلاب در ادارات، مساجد، هیئت مذهبی ، مدارس و دانشگاه ها و مدارس به تعداد ۳۰ مورد است.

وی ازاعزام مبلغ و مبلغات به مناطق مختلف شهرستان زنجان خبر داد و اظهار کرد: همزمان با ایام الله دهه فجر ۶۰ نفر مبلغ به مناطق مختلف شهرستان زنجان اعزام می شوند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان گفت: روحانیون و مبلغین با محوریت انقلاب و دستاوردهای دولت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در مساجد و مراکز سخنرانی خواهند کرد.

خسروی تاکید کرد: فضا سازی در سطح شهر ازنظر تبلیغات، برگزاری مسابقات فرهنگی در بین هیات مذهبی، نصب تابلوی چند منظوره در مراکز روستایی، برگزاری بحث های آموزشی از برنامه های اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان است.

وی افزود: همچنین صدور بیانیه با محوریت دستاوردهای انقلاب اسلامی با برش استانی و شهرستانی، دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان، دیدار با خانواده شهیدان، اعزام اکیپ قرآنی و مشاوره ای به مناطق محروم استان، دیدار از هیات وافرادتاثیر گذار انقلاب، نشست ماهانه شورا و کانون در دهه فجر، نشست تخصصی برای هیئت و ثبت هیات در سامانه طوبی از دیگر برنامه های اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان در دهه فجر می باشد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان تصریح کرد: ایام دهه فجر فرصت خوبی برای تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی است و باید از این فرصت ارزشمند در راستای بصیریت افزایی مردم استفاده شود.

خسروی تصریح کرد: دشمن با جنگ نرم وارد عرصه شده و درصدد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران است که باید از تمام فرصتها برای نابود کردن فتنه های دشمن استفاده شود.