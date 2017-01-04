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۱۵ دی ۱۳۹۵، ۹:۴۱

شروع دوباره رسیدگی به پرونده خانواده نواز شریف در «اسناد پاناما»

شروع دوباره رسیدگی به پرونده خانواده نواز شریف در «اسناد پاناما»

دادگاه عالی پاکستان بار دیگر رسیدگی به پرونده اتهامات وارده به خانواده نخست وزیر پاکستان در «اسناد پاناما» را شروع کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «داون نیوز»، دادگاه عالی پاکستان پس از مدتی بار دیگر، رسیدگی به پرونده اتهامات وارده به خانواده «نواز شریف» نخست وزیر پاکستان را در موضوع اسناد پاناما از سر گرفته است.

پس از آنکه «انور ظهیر جمالی» رئیس سابق دادگاه عالی پاکستان بازنشسته شد و «ثاقب نثار» به عنوان رئیس جدید این دادگاه برگزیده شد تیمی ۵ نفره از قضات ارشد پاکستانی به سرپرستی «آصف کوسا» مسئول رسیدگی به پرونده اتهامات وارده به خانواده نخست وزیر پاکستان در رابطه با اسناد پاناما است.

 ثاقب نثار به عنوان رئیس جدید دادگاه عالی پاکستان در تاریخ ۳۱ دسامبر ۲۰۱۶ میلادی ادای سوگند کرده است اما وی جزء تیم رسیدگی به پرونده خانواده نواز شریف نیست. از سویی یک روز پیش نیز خانواده نواز شریف وکلای خود را تغییر داده اند.

حزب انصاف به رهبری «عمران خان» که از احزاب مخالف دولت نواز شریف در پاکستان به شمار می رود  نیز مستندات جدیدی در ۴۰ صفحه به دادگاه عالی پاکستان ارائه کرده است. این مستندات از نهادهای تحقیقاتی در انگلیس و همچنین از شرکت حقوقی «موساک فونسکا» به دست آمده اند.

امروز عمران خان رهبر حزب انصاف پاکستان نیز  در دادگاه رسیدگی به پرونده خانواده نواز شریف حضور یافته است.

لازم به ذکر است؛ شرکت حقوقی «موساک فونسکا» اطلاعات محرمانه ای در مورد دارایی های رهبران و سران کشورهای جهان منتشر کرد که نام فرزندان نواز شریف نیز در لیست اسناد پاناما قرار گرفت و احزاب مخالف دولت خواستار رسیدگی به اتهامات فرزندان نواز شریف هستند.

کد مطلب 3868214

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