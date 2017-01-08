به گزارش خبرنگار مهر، آتبین حسینی که نخستین فیلم مستند او با نام «مرز مه آلود» پس از نمایش در دهمین جشنواره «سینما حقیقت» در جشنواره فیلم «رویش» نیز پذیرفته شده و اواخر دی ماه به نمایش در می آید این روزها طرح هایی برای ساخت دومین فیلم مستند خود را به ارگان های مختلف ارائه داده و منتظر پاسخ آنهاست؛ انتظاری که به گفته خودش یکی از سخت ترین مراحل ساخت یک مستند است.

حسینی درباره طرح های جدید خود به خبرنگار مهر گفت: طرح هایی به خانه مستند، مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و بخش خصوصی برای ساخت مستند داده ام و با برخی از آنها در حال مذاکره هستم اما جدی ترین سوژه ای که مایل هستم بعد از مستند اولم بسازم درباره «باباخان» یکی از مبارزان هم تراز ستارخان و باقرخان است. او شخصیتی است که در اردبیل بوده و هیچ وقت درباره اش صحبت نشده و اگر مستند «باباخان» ساخته شود نخستین مستند درباره این فرد خواهد بود.

وی ادامه داد: درباره این شخصیت پندارهای اشتباهی وجود داشته اما این اواخر تاریخ شناسان اردبیلی مدارکی یافته اند مربوط به اینکه این شخصیت یک مشروطه خواه بوده و سردار بزرگی در این عرصه محسوب می شود. در واقع تنها یک سمفونی زیبا با نام «باباخان» ودود موذن زاده اجرا کرده است که بسیار سمفونی زیبایی است و بعد از ساخت این سمفونی نگاه ها به سمت این فرد جلب شد.

حسینی که نخستین مستندش نیز در بستری تاریخی روایت می شد درباره علاقه اش به تاریخ گفت: علاقه من به روایت تاریخ بر می گردد به اجدادم. پدربزرگم روحانی معروفی در آذربایجان و یک مبارز واقعی بود. در آن روزگار تاریخ واقعی در روستاها رخ می داد اما شاید حکومت وقت هم از آنچه در روستاهای دور افتاده رخ می داد خبر نداشت در حالیکه آدم ها در این روستاها تفکرات خود را داشتند.

این مستندساز در ادامه بیان کرد: تاریخ آذربایجان در سکوت مانده است اما من می خواهم با مستندهایم درباره تاریخ آذربایجان، نشان بدهم تاریخ ما یکپارچه و اقدامات سرداران آذربایجان بسیار میهمن پرستانه بوده است و همگی دوست داشتند ایران یکپارچه بماند و تمامیت ارضی آن حفظ شود. تمام سعی ام این است که قصه های ناگفته ای را از دل این تاریخ غنی در بیاورم و روایت کنم.

در ادامه حسینی با اشاره به مشکلاتی که برای ساخت مستند وجود دارد، اظهار کرد: شاید تامین بودجه مهمترین مشکل در ساخت مستند باشد. مدیران شاید با تجربه باشند اما تجربه حضور در صحنه ساخت یک مستند را ندارند. شاید یک مستندساز با یک دوربین و تک نفره بتواند برود یک مستند بسازد اما کسی مثل من دوست دارد برای ساخت مستندش همه عوامل حرفه ای را به کار بگیرد و این مستلزم صرف هزینه است. البته از سوی دیگر من شنیده ام برای ساخت یک مستند ۴۰ دقیقه ای ۲۰ میلیون تومان بودجه داده اند، یعنی دقیقه ای ۵۰۰ هزار تومان و این به نظرم عجیب و غیرمنطقی است.

وی در پایان گفت: من ۴۰ درصد سهم مستند اولم را گرفتم که بتوانم آن را بفروشم اما هنوز موفق به این کار نشدم و یک بیزینس بسیار پیچیده است در حالیکه من همزمان باید به طرح های مستندهای بعدی ام فکر کنم. دیده شدن فیلم و اکران های مرتب هم از اهمیت بسیاری برخوردار است.