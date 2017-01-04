۱۵ دی ۱۳۹۵، ۱۰:۱۱

حمایت آمریکا از نشست سه جانبه مسکو با موضوع افغانستان

وزارت خارجه آمریکا نشست سه جانبه روسیه، پاکستان و چین به میزبانی مسکو با موضوع افغانستان را گامی در جهت برقراری صلح در این کشور خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «خامه پرس»، با وجود این که دولت افغانستان به نشست سه جانبه مسکو معترض است اما وزارت امور خارجه آمریکا نشست اخیر روسیه، چین و پاکستان به میزبانی روسیه در مسکو را به سود برقراری صلح در افغانستان خوانده است.

«جان کربی» سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت: واشنگتن از هر تلاش جهانی که به روند صلح افغانستان کمک کند، استقبال می‌کند.

دولت افغانستان پیش از این به نشست سه‌ جانبه مسکو که بدون حضور نماینده کابل در آن توافق شد تا نام برخی از سران طالبان از فهرست سیاه سازمان ملل حذف شود، به شدت اعتراض کرده بود.

«شکیب مستغنی» سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان این نشست را مبهم و نگران‌کننده توصیف کرده و گفته بود که هیچ امیدی به نتایج این نشست ندارد.

از سوی دیگر مجلس نمایندگان افغانستان نیز این نشست و توافق در آن را بدون حضور نماینده افغانستان مداخله در امور این کشور عنوان کرد و خواهان رسیدگی دولت به چنین امری شد.

شایان ذکر است؛ روز گذشته گزارش‌هایی مطرح شد مبنی بر اینکه روسیه در تلاش است تا با جلوگیری از حذف نام «گلبدین حکمتیار» رهبر حزب اسلامی افغانستان از فهرست سیاه سازمان ملل، در توافق صلح ایجاد شده میان حزب اسلامی و دولت افغانستان مشکل ایجاد کند.

علی کاووسی نژاد

