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۱۵ دی ۱۳۹۵، ۱۰:۱۸

فرمانده یگان حفاظت از میراث فرهنگی استان خبرداد:

کشف ۲۴۸ سکه طلا و یک پیکرک تقلبی از کلاهبرداران در بیستون

کشف ۲۴۸ سکه طلا و یک پیکرک تقلبی از کلاهبرداران در بیستون

کرمانشاه- فرمانده یگان حفاظت از میراث فرهنگی استان کرمانشاه از کشف ۲۴۸ سکه طلا و یک پیکرک تقلبی از کلاهبرداران در شهرک بلوردی بخش بیستون خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدرضا بیداد در این باره اظهارکرد: روز گذشته دوستداران میراث فرهنگی در شهرک بلوردی بخش بیستون مطلع می شوند که در یکی از خانه های این روستا کارهای مشکوکی از قبیل حفاری غیرمجاز و ... صورت می گیرد که بلافاصله پاسگاه انتظامی بیستون را در جریان می گذارند.

وی ادامه داد: ماموران پاسگاه انتظامی بخش بیستون نیز پس از دریافت مجوز لازم از دستگاه قضایی، وارد منزل مورد نظر شده و یک دستگاه گنج یاب و یک تونل حفاری شده و دیگر ملزومات حفاری را مشاهده می کنند.

بیداد خاطرنشان کرد: پس از بررسی های بیشتر ۲۴۸ سکه طلا منقش به نقش پادشاهان رومی و یک پیکرک (مجسمه کوچک) را در همان محل کشف و ضبط می کنند.

فرمانده یگان حفاظت از میراث فرهنگی استان کرمانشاه گفت: پس از بررسی های کارشناسان میراث فرهنگی استان، مشخص شد که هم سکه ها و پیکرک تقلبی هستند.

بیداد افزود: استنباط اولیه ما این است که این حفاران غیز مجاز با انجام این حفاری و مدفون کردن این سکه ها و پیکرک، قصد فریب عده ای سودجو را داشته اند. چون نه محل مورد نظر باستانی بوده و نه آن سکه ها و پیکرک اصلی بوده اند.

وی خاطرنشان کرد: این افراد خاطی برای طی شدن مراحل پرونده خود به دستگاه قضایی معرفی شدند.

کد مطلب 3868286

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