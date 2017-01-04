کرار جاسم تعیین کننده خریدهای جدید تراکتورسازی!

به گزارش خبرنگار مهر، بازگشت مهدی شریفی و عملکرد خوب بازیکنانی مثل شهرام گودرزی در تیم تراکتورسازی در نیم فصل اول لیگ برتر، تغییرات گسترده در این تیم را کاهش داد و خیال امیر قلعه نویی برای حضور در بازار نقل و انتقالات را راحت کرد.

همچنین انتقال احمد نوراللهی و امید عالیشاه دو بازیکن پرسپولیس به عنوان سرباز به تراکتورسازی هم بیش از پیش به این تیم کمک کرد تا با حداقل هزینه، بیشترین و با کیفیت ترین ورودی های نقل و انتقالات را داشته باشد.

با این حساب ورودی بازیکنان دیگر به تراکتورسازی منوط به تعیین تکلیف دو بازیکن دیگر این تیم است؛ سروش رفیعی و کرار جاسم. رفیعی با اتمام دوران خدمتش، پیشنهادات زیادی را پیش روی خود می بیند و تراکتورسازی هم مصر به ادامه همکاری با این بازیکن است.

همچنین کرار جاسم بعد از حرکتی که در بازی با ذوب آهن کرد و از زمین اخراج شد، مورد غضب امیر قلعه نویی سرمربی تراکتورسازی قرار گرفت؛ تا جایی که قلعه نویی از برخورد جدی و قاطع با این بازیکن خبر داد. هنوز مشخص نیست که آیا این برخورد قاطع به قیمت قطع همکاری با کرار تمام می شود یا خیر.

قلعه نویی، احتمال خرید بازیکنان جدید در نقل و انتقالات لیگ برتر را به مشخص شدن وضعیت این دو بازیکن منوط کرده است و بعد از اطمینان از جدایی رفیعی و کرار، نسبت به خرید نفرات جدید اقدام خواهد کرد؛ در غیر اینصورت تراکتور ورودی دیگری نخواهد داشت.