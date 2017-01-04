قاتل فراری زاهدانی در انار دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری کرمان، مرتضی رعیتی در تشریح جزئیات این خبر ابراز کرد: پس از دریافت نیابت قضائی و طی یک سری کارهای اطلاعاتی و با دستور مقام قضائی، ماموران پلیس آگاهی انار موفق به شناسایی و دستگیری قاتل جوان به نام (ع_ب) در این شهرستان شدند.

وی با بیان اینکه قتل در حوالی چشمه زیارتی از توابع شهر زاهدان صورت گرفته است، گفت: متهم پس ازدرگیری با مقتول با سلاح گرم اقدام به قتل می کند سپس با ماشین مقتول از محل جرم متواری می شود.

رعیتی ادامه داد: متهم پس از این حادثه به استان یزد فرار می کند و در همین حین اقدام به ازدواج می کند و در حال حاضر دارای یک فرزند است.

دادستان انار گفت: متهم به اتهام قتل و سرقت دستگیر شده است و پس از انجام مراحل قانونی در دادسرای این شهرستان، توسط ماموران به استان سیستان وبلوچستان منتقل شده است.