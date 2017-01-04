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۱۵ دی ۱۳۹۵، ۱۰:۴۶

پس از گذشت سه سال؛

قاتل فراری زاهدانی در انار دستگیر شد

قاتل فراری زاهدانی در انار دستگیر شد

کرمان - دادستان عمومی و انقلاب شهرستان انار گفت: قاتل فراری زاهدانی پس از گذشت سه سال از وقوع جرم در این شهرستان دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری کرمان، مرتضی رعیتی در تشریح جزئیات این خبر ابراز کرد: پس از دریافت نیابت قضائی و طی یک سری کارهای اطلاعاتی و با دستور مقام قضائی، ماموران پلیس آگاهی انار موفق به شناسایی و دستگیری   قاتل جوان به نام (ع_ب) در این شهرستان شدند.

وی با بیان اینکه قتل در حوالی چشمه زیارتی از توابع شهر زاهدان صورت گرفته است، گفت: متهم پس ازدرگیری با مقتول با سلاح گرم اقدام به قتل می کند سپس با ماشین مقتول از محل جرم متواری می شود.

رعیتی ادامه داد: متهم پس از این حادثه به استان یزد فرار می کند و در همین حین اقدام به ازدواج می کند و در حال حاضر دارای یک فرزند است.

دادستان انار گفت: متهم به اتهام قتل و سرقت دستگیر شده است و پس از انجام مراحل قانونی در دادسرای این شهرستان، توسط  ماموران به استان سیستان وبلوچستان منتقل شده است.

کد مطلب 3868340

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